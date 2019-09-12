США выделят военную помощь Украине – посольство

В американском посольстве подчеркнули, что предоставление военной помощи для Киева будет продолжено.



Посольство США в Украине на своей странице в Twitter подтвердило информацию о решении президента Дональда Трампа о восстановлении военной помощи для Украины.



В дипломатическом ведомстве сообщили, что предоставление военной помощи для Киева будет продолжено, так как территориальная целостность Украины является важным национальным интересом для Вашингтона.







Підтримка Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України залишається непорушною, і надання підтримки Україні через військову допомогу є важливим національним інтересом для США. Ця підтримка продовжується. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 12, 2019

"Поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины остается незыблемой, и предоставление поддержки Украине в виде военной помощи является важным национальным интересом для США. Эта поддержка продолжается", – говорится в сообщении.

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