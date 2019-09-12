Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США выделят военную помощь Украине – посольство

Комментариев: 0
В американском посольстве подчеркнули, что предоставление военной помощи для Киева будет продолжено.
США возобновили военную помощь Украине
США возобновили военную помощь Украине
flickr.com

Посольство США в Украине на своей странице в Twitter подтвердило информацию о решении президента Дональда Трампа о восстановлении военной помощи для Украины. 
 
В дипломатическом ведомстве сообщили, что предоставление военной помощи для Киева будет продолжено, так как территориальная целостность Украины является важным национальным интересом для Вашингтона.
 
"Поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины остается незыблемой, и предоставление поддержки Украине в виде военной помощи является важным национальным интересом для США. Эта поддержка продолжается", – говорится в сообщении.


 
Ранее стало известно, что Трамп решил возобновить военную помощь для Украины. Вопрос выделения средств Украине был главным предметом спора между Трампом и членами Конгресса.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина-США, военная помощь, Военная помощь США Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь