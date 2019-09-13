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Трамп разблокировал военную помощь Киеву после угрозы поправки от Конгресса

Комментариев: 12
Вашингтон выделит Украине в целом $391,5 млн военной помощи сразу по нескольким программам Пентагона и Госдепа.
Трампу грозились поправкой ограничить возможность вмешательства в оборону США
Трампу грозились поправкой ограничить возможность вмешательства в оборону США
EPA/UPG
США в рамках военной помощи выделят Украине более 390 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении украинского посольства в США.
 
Решение о размораживании 250 млн долларов помощи Киеву принято за несколько часов до обсуждения в Конгрессе США поправки, ограничивающей вмешательство президента.
 

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Администрация президента США Дональда Трампа поздно вечером в среду, 11 сентября, разблокировала 250 млн долларов (226 млн евро) военной помощи, предназначавшейся Киеву в рамках инициативы по поддержке безопасности Украины.

 
Данный шаг был предпринят после того, как законодатели из Демократической и Республиканской партий выразили обеспокоенность тем, что Белый дом заморозил средства, выделение которых было ранее одобрено членами Конгресса США, пишет Reuters.
 

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Финансирование было разблокировано за несколько часов до того, как его члены должны были обсудить поправку к законопроекту о расходах на оборону, ограничивающую вмешательство американского президента в принятие аналогичных решений.

Помимо указанной суммы, Вашингтон из бюджета на текущий финансовый год выделил Киеву $115 млн в рамках программы Госдепартамента США по международному военному финансированию. Кроме того, в 2018 финансовом году по этой же программе Киеву были предусмотрены $26,5 млн. В целом же объем поддержки составил $391,5 млн.

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По версии ряда демократов, администрация Трампа могла заморозить перечисление средств, чтобы усилить давление на власти в Киеве. Те, предположительно, должны были содействовать кампании по переизбранию Трампа на посту президента США.

Ранее The New York Times сообщила, что адвокат Трампа Рудольф Джулиани "настоятельно призывал" киевские власти начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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Информация о пересмотре помощи появилась на фоне неоднократных попыток Трампа преуменьшить вмешательство Москвы в ситуацию на востоке Украины, а также недавних заявлений американского лидера о необходимости вернуть Россию в состав формата G8.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп встретятся в Нью-Йорке, но точной даты пока нет.

 

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Теги: Украина-США, военная помощь, Военная помощь США Украине
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Комментариев (14)
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Колишній-східняк    13.09.2019, 10:14
Оценка:  0
Колишній-східняк
Поправили прическу лопатой.
Via_dolorosa    13.09.2019, 09:10
Оценка:  0
Via_dolorosa
Колишній-східняк--- есть ещё один сценарий окончания войны; никто этот бомжатник восстанав. не будет, там заминировано всё на 10 лет вперёд. Буферная зона шириной 15 км и забор что б даже ежи не проходили. Мы без них уже годами живём и ничего не вымерли.
Cowboychik    13.09.2019, 09:59
Оценка:  -1
Cowboychik
Так они и не хотят возвращаться в ваш гадюшник...
Колишній-східняк    13.09.2019, 10:16
Оценка:  0
Колишній-східняк
Да и мы уже начали сомневаться, нужны ли нам эти предатели.
Зорян_и_Шкиряк    13.09.2019, 08:35
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
"Выделенные средства предназначены для закупки вооружения и военной техники" . Вопросов больше нет. У кого это будет закупаться - понятно. И кто знаком с темой, тот знает, что дьявол - в деталях, то есть в обслуживании этого вооружения.
Скупой платит дважды, тупой - трижды, а лох платит постоянно.
Колишній-східняк    13.09.2019, 04:37
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Хотелось бы спросить у всех уставших от войны сторонников Зеленского. А вам уже объяснили, что закончить войну, это не просто прекратить стрелять? Это еще и восстанавливать Донбасс. Если победа по Украинскому сценарию, то восстанавливать будет Россия. Как страна агрессор.
Колишній-східняк    13.09.2019, 04:41
Оценка:  0
Колишній-східняк
Если по сценарию России, то восстанавливать будет Украина. Ну типа, по их мнению, чисто внутренний конфликт. Из бюджета. Из своего бюджета. То есть из ваших зарплат, пенсий и налогов. Как? Разве вам это никто не рассказал? Военного сбора не будет. Но будут миллиарды долларов на восстановление ОРДЛО.
Колишній-східняк    13.09.2019, 04:42
Оценка:  0
Колишній-східняк
Миллиарды долларов на восстановление всего того, что разрушили россияне. Миллиарды долларов на то, что вырезано на металлолом или вывезено в Россию. Поэтому вы там начинайте держаться. За избавление от "усталости от войны", будете платить лет 10-15.
Cowboychik    13.09.2019, 08:11
Оценка:  -4
Cowboychik
Победа по Украинскому сценарию - это выполнение Минских соглашений, а не победа вооруженных сил майдана над Народными Республиками. После 5 лет террора, Жителей Донбасса нужно ещё уговорить вернуться в состав Украины...
Cowboychik    13.09.2019, 08:17
Оценка:  -4
Cowboychik
Вина России в том, что они не дали сдохнуть пенсионерам, выплачивая им пенсии вместо Украины. Вина их в том, что они оказывали и продолжают оказывать материальную и моральную помощь людям, не согласившимся с госпереворотом и последовавшим за ним бандерблядством...
Seahorse    13.09.2019, 09:17
Оценка:  0
Seahorse
тобто ...рф не винна що окупувала схід України та АРК ?....вбивала громадян України ?...))))
Seahorse    13.09.2019, 09:25
Оценка:  0
Seahorse
Статті 55-60 Женевської конвенції від 1949 року перераховують той життєвий мінімум, яка мусить забезпечити держава-окупант: продукти і предмети гігієни, санітарні матеріали ….тощо...)))
Seahorse    13.09.2019, 09:26
Оценка:  0
Seahorse
Женевська конвенція забороняє жорстоке поводження з цивільним населенням захопленої країни, а тим паче – його винищення. Щодо примусової служби в армії, то статтею 51 накладено табу на схиляння населення окупованої території до участі у збройних силах окупанта...
Cowboychik    13.09.2019, 09:59
Оценка:  -1
Cowboychik
На Донбассе войска НАТО и вооруженные силы майдана, которым противостоят мисцеви жители. Армия Р - это выдумка майдавони, что бы оправдать применение ВСУ и тяжелой артиллерии против своих граждан...
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