Трамп разблокировал военную помощь Киеву после угрозы поправки от Конгресса

Решение о размораживании 250 млн долларов помощи Киеву принято за несколько часов до обсуждения в Конгрессе США поправки, ограничивающей вмешательство президента.

Администрация президента США Дональда Трампа поздно вечером в среду, 11 сентября, разблокировала 250 млн долларов (226 млн евро) военной помощи, предназначавшейся Киеву в рамках инициативы по поддержке безопасности Украины.

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Финансирование было разблокировано за несколько часов до того, как его члены должны были обсудить поправку к законопроекту о расходах на оборону, ограничивающую вмешательство американского президента в принятие аналогичных решений.

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Помимо указанной суммы, Вашингтон из бюджета на текущий финансовый год выделил Киеву $115 млн в рамках программы Госдепартамента США по международному военному финансированию. Кроме того, в 2018 финансовом году по этой же программе Киеву были предусмотрены $26,5 млн. В целом же объем поддержки составил $391,5 млн.

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По версии ряда демократов, администрация Трампа могла заморозить перечисление средств, чтобы усилить давление на власти в Киеве. Те, предположительно, должны были содействовать кампании по переизбранию Трампа на посту президента США.

Ранее The New York Times сообщила, что адвокат Трампа Рудольф Джулиани "настоятельно призывал" киевские власти начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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Информация о пересмотре помощи появилась на фоне неоднократных попыток Трампа преуменьшить вмешательство Москвы в ситуацию на востоке Украины, а также недавних заявлений американского лидера о необходимости вернуть Россию в состав формата G8.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп встретятся в Нью-Йорке, но точной даты пока нет.

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