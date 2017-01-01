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Украина получит от США 390 млн долларов помощи

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Вашингтон выделит Украине 391,5 млн долларов помощи сразу по нескольким программам Пентагона и Госдепа.
США предоставят Украине военную помощь
США предоставят Украине военную помощь

США в рамках военной помощи выделят Украине более 390 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении украинского посольства в США на странице в Facebook в четверг, 12 сентября.
 
Вашингтон выделит Украине 391,5 млн долларов помощи сразу по нескольким программам Пентагона и Госдепартамента. Выделенные средства предназначены для закупки вооружения и военной техники, а также оказания услуг, способствующих улучшению возможностей украинского войска.
 
"Такая помощь по безопасности предусматривает 250 млн долларов из бюджета Пентагона в рамках программы "Инициатива помощи по безопасности Украине", 115 млн долларов в рамках программы Государственного департамента США "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а также 26,5 млн долларов по этой же программе из бюджета 2018 года. В общем - 391,5 млн долларов", - говорится в сообщении.
 
Напомним, ранее в посольстве США сообщили о возобновлении военной помощи для Украины. Вопрос выделения средств Украине был главным предметом спора между  президентом Дональдом Трампом и членами Конгресса.

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Теги: Украина-США, военная помощь, Военная помощь США Украине
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Источник: korrespondent.net

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