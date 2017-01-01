В Одессе 11-летнюю девочку прямо с урока забрали в приют

После смерти матери два года назад девочка жила с отцом, который не был официальным опекуном. Соцслужбы спустя годы решили забрать ребенка в детдом прямо с урока в школе.

Сотрудники социальной службы просто с урока забрали 11-летнюю школьницу в приют. Об этом сообщает ТСН в пятницу, 13 сентября.

Мать девочки умерла два года назад, и девочка все это время жила с отцом и еще четырьмя братьями и сестрами. Теперь же соцслужбы вспомнили, что биологический отец не значится в ее свидетельстве о рождении, и решили забрать девочку из семьи.

На четвертом уроке в школу зашла группа чиновников и попросили завуча отвести в отдельный кабинет Валерию из 6-А, а уже через несколько минут девочка с криками убегала от них. Школьница успела позвонить отцу, и через 15 минут тот прибежал в школу. Он говорит, что чиновник грубо сообщил ему, что дочь забирают в приют.

Мужчине разъяснили, что после смерти матери он не имеет юридического права на ребенка, поскольку не указан в свидетельстве о рождении. Когда родилась Валерия, он как раз отбывал наказание. Чтобы доказать свое отцовство, теперь должен пройти генетическую экспертизу. Только тогда ему отдадут дочь.

"Два года жили не тужили и вот вам на - приехали и забрали. Я пытался оформить опекунство, но мне было отказано и все они летом приехали, попытались забрать ее из дома, но я просто не пустил их в дом", - сказал отец девочки Валерий Павликов.

В школе возмущены действиями чиновников, ведь учителей не предупредили, а девочку забирали бесцеремонно на глазах других школьников.

"Это происходило таким образом, что это не соответствует ни учебному заведению, ни воспитанию, ни принципам, ни методам. Ну это не может быть, это было абсолютно, возможно и в правовом поле, но не в человеческом", – говорит директор школы Татьяна Жорницкая.

Но в службе по правам детей убеждают - все делали на благо девочки. Изымали ее в школе, потому что домой отец не пускал, к тому же угрожал ножом.

"Противоправных действий в отношении ребенка никаких не было, мы не срывали учебный процесс, это происходило в отдельном кабинете. Мы учитываем все аспекты, которые касаются ребенка, но наша работа, извините, на русском скажу: предполагает подобные моменты со стороны детей", - говорит заместитель начальника службы по делам детей Приморской райадминистрации Одессы Ирина Прокопенко.

Сейчас 11-летняя Валерия в приюте. Отец говорит - у нее изъяли телефон. Видеться им позволяют лишь на выходные. Но он узнал, что дочь до сих пор потрясена и постоянно плачет. Забрать ее домой он сможет лишь тогда, когда найдет около семи тысяч гривен на ДНК-экспертизу отцовства.

Напомним, что ранее опекун в Днепре посадила восьмилетнего ребенка на цепь.

Также сообщалось, что дети из приюта на Волыни рассказали о домогательствах и побоях.

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