Итоги 12 сентября: наказание для “слуг-кнопкодавов” и Геращенко
“Слуг народа” наказали за кнопкодавство; Ирине Геращенко за “зеленых человечков” запретили пять дней работать в парламенте: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
В киевской квартире Гонтаревой прошел обыск
В четверг, 12 сентября, правоохранители провели обыск по месту киевской прописки бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
По ее словам, правоохранители взломали дверь ломом, поскольку в жилище никого не было:
У меня сейчас в Киеве по месту прописки на Большой Житомирской взломали ломом дверь, и 10 человек в бронежилетах проводят обыск. Вчера ПриватБанк, сегодня я…, - сообщила Гонтарева
"Слуги-кнопкодавы" извинились перед всей Радой
Нардепы от "Слуги народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук на заседании парламента публично извинились за неперсональное голосование.
Депутаты пообещали отдать месячную зарплату на благотворительные цели. Они также заявили о недопустимости кнопкодавства в будущем и призвали так не делать других.
США выделят военную помощь Украине
Украина получит от США 390 млн долларов помощи. Вашингтон выделит Украине 391,5 млн долларов помощи сразу по нескольким программам Пентагона и Госдепартамента. Выделенные средства предназначены для закупки вооружения и военной техники, а также оказания услуг, способствующих улучшению возможностей украинского войска.
ЕС продлил индивидуальные санкции против России
Европейский союз продлил на полгода индивидуальные санкции против России.
"Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы ЕС.
Ограничительные меры касаются 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины.
Ирину Геращенко наказали за “зеленых человечков”
Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады рекомендовал парламенту лишить депутата фракции “Европейская солидарность“ Ирину Геращенко права принимать участие в пяти пленарных заседаниях.
Санкции в отношении оппозиционного депутата парламентский комитет предложил ввести в качестве наказания за инцидент, имевший место во время заседания Верховной Рады вечером 10 сентября. Тогда Ирина Геращенко, выступая с трибуны, назвала депутатов фракции “Слуга народа“ “зелеными человечками“ и сравнила их с российскими войсками, захватывающими Крым в 2014 году.
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