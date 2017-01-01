Продолжаем лето: чем порадует погода 13 сентября

По всей территории Украины сегодня ожидается теплое солнце и немного облаков.

Синоптики обнародовали абсолютно летний прогноз погоды для Украины 13 сентября, несмотря на то, что уже давно осень.

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По всей территории страны сегодня ожидается жаркое солнце и благоприятная погода. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины сегодня будет много солнца и тепла. На протяжении дня небо будет периодически затягивать облаками. Воздух прогреется в пределах +22…+27 градусов по Цельсию.

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На востоке страны ситуация практически идентичная. На улице +24…+27 градусов. Синоптики прогнозируют много солнца.

Южным регионам сегодня обещают столько солнца, что вполне можно открывать еще один туристический сезон. На термометре +26…+29 градусов по Цельсию.

На севере страны солнечно и тепло. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +27 градусов по Цельсию. В Центральной Украине без осадков, тепло и очень солнечно. Синоптики обещают +25 до +28 градусов.

В столице 13 сентября будет солнечно и по-летнему жарко. Воздух прогреется в пределах +25…+27 градусов по Цельсию.

Напомним, ранее мы писали, чего ждать от погоды 12 сентября. По всей территории Украины вчера было солнечно и без осадков.

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