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Продолжаем лето: чем порадует погода 13 сентября

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По всей территории Украины сегодня ожидается теплое солнце и немного облаков.
Погода 13 сентября
Погода 13 сентября
meteo.gov.ua

Синоптики обнародовали абсолютно летний прогноз погоды для Украины 13 сентября, несмотря на то, что уже давно осень. 

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По всей территории страны сегодня ожидается жаркое солнце и благоприятная погода. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины сегодня будет много солнца и тепла. На протяжении дня небо будет периодически затягивать облаками. Воздух прогреется в пределах +22…+27 градусов по Цельсию. 

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На востоке страны ситуация практически идентичная. На улице +24…+27 градусов. Синоптики прогнозируют много солнца. 

Южным регионам сегодня обещают столько солнца, что вполне можно открывать еще  один туристический сезон. На термометре +26…+29 градусов по Цельсию.

На севере страны солнечно и тепло. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +27 градусов по Цельсию. В Центральной Украине без осадков, тепло и очень солнечно. Синоптики обещают +25 до +28 градусов. 

В столице 13 сентября будет солнечно и по-летнему жарко. Воздух прогреется в пределах +25…+27 градусов по Цельсию.

Напомним, ранее мы писали, чего ждать от погоды 12 сентября. По всей территории Украины вчера было солнечно и без осадков.

 

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Теги: погода
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