“Простите, не добежал”: “слуга народа” в Раде спалил интересную переписку

Нардеп просит прощение у неизвестного человека, за то, что не успел проголосовать.

Несмотря на скандальные истории с переписками нардепов в Раде, журналисты снова зафиксировали интересную переписку. Об этом передает Цензор.НЕТ.

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Журналист издания заметил переписку нардепа от “Слуги народа” Семинского с неизвестным человеком. Несмотря на то, что нардеп урок усвоил и прикрыл экран телефона листом бумаги, фотоаппарат все равно зафиксировал переписку.

1031П (проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины) - за основу. Не голосовали: Семинский, - написал собеседник.

Простите, не добежал 2 секунды, - ответил нардеп.

Нардеп просит прощение censor.net.ua

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К сожалению, не удалось зафиксировать, кто именно интересуется работой “слуги народа Семинского”, но точно ясно одно - за всеми “слугами” следят.

Напомним, вчера в Раде депутат выбирал яхту во время заседания. Журналисты засняли, как депутат делал дорогие покупки через интернет прямо в сессионном зале.

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