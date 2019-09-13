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“Простите, не добежал”: “слуга народа” в Раде спалил интересную переписку

Комментариев: 5
Нардеп просит прощение у неизвестного человека, за то, что не успел проголосовать.
Нардеп спалил переписку
Нардеп спалил переписку
censor.net.ua

Несмотря на скандальные истории с переписками нардепов в Раде, журналисты снова зафиксировали интересную переписку. Об этом передает Цензор.НЕТ.

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Журналист издания заметил переписку нардепа от “Слуги народа” Семинского с неизвестным человеком. Несмотря на то, что нардеп урок усвоил и прикрыл экран телефона листом бумаги, фотоаппарат все равно зафиксировал переписку.

1031П (проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины) - за основу. Не голосовали: Семинский, - написал собеседник.

Простите, не добежал 2 секунды, - ответил нардеп.

Нардеп просит прощение
Нардеп просит прощение
censor.net.ua

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К сожалению, не удалось зафиксировать, кто именно интересуется работой “слуги народа Семинского”, но точно ясно одно - за всеми “слугами” следят.

Напомним, вчера в Раде депутат выбирал яхту во время заседания. Журналисты засняли, как депутат делал дорогие покупки через интернет прямо в сессионном зале.

 

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Теги: переписка, Рада, Семинский, Слуга народа
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Комментариев (5)
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Андрей_и_Богдан    13.09.2019, 10:00
Оценка:  +4
Андрей_и_Богдан
Отчет перед смотрящим!
Huper!    13.09.2019, 09:40
Оценка:  +6
Huper!
Такое ощущение что государство для них - это структура корпоративной компании
Letohradek    13.09.2019, 09:35
Оценка:  +3
Letohradek
Фанаты охрыпшей крысы мотивировали его избрание тем, что с этой новой властью, все пережитки прошлой власти канут в лету ... Алё, зэбилы, у вас нет вопросов к "целомудренным", которые никогда ничего не воровали?
Люблю_Украину    13.09.2019, 09:53
Оценка:  -3
Люблю_Украину
так шо вертаем взад твого Пэтра?
Кайдаш    13.09.2019, 09:31
Оценка:  +9
Кайдаш
Диарея прихватила, не мог с толчка слезть )))
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