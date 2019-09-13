“С днем рождения, Суркис”: на празднике заметили Авакова, Луценко, Гройсмана и Баканова з дорогими подарками

Журналисты заметили среди гостей Суркиса много известных политиков.

Народный депутат от ОПЗЖ Григорий Суркис по-богатому отпраздновал очередной юбилей. Об этом передаю Схемы: коррупция в деталях.

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Журналисты проекта заметили на празднике Гройсмана, Луценко и Авакова. К сожалению, на видео политики не попали. Вероятно они покинули ресторан в автомобилях через подземный паркинг. При этом, данную информацию редакции подтвердили три независимых источника.

Министр МВД Арсен Аваков прокомментировал свое присутствие на данном празднике. По его словам, он является председателем физкультурно-спортивного общества Динамо Украины, а в подконтрольных ему ведомствах расследований против Суркиса нет.

Сам именинник отказывается комментировать информацию о своих гостях.

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Кроме того, всплыла интересная информация о том, что не только Суркис в этот день принимал подарки. Журналисты заметили, что гости покидали праздник с желтыми пакетами известно бренда Fendi.

Именинник дарил каждому гостю фоторамку стоимостью 15 тысяч гривен из натуральной кожи, в которую гости должны были поместить фото с юбиляром. В пакете также была книга “Эпоха Суркиса” о жизненном пути виновника торжества.

Интересно, что среди гостей был замечен глава СБУ Иван Баканов. Вероятно, что он также принял подарок от Суркиса. Вместе с тем, согласно отдельным статьям Закона Украины О предотвращении коррупции глава СБУ не может принять подарок, который стоит больше, чем прожиточный минимум для трудоспособных лиц (около 2 тысяч гривен). Пока сам Баканов не ответил на вопрос журналистов о том, будет ли инициирована проверка того факта, что глава СБУ получил подарок, стоимость которого превышает предельную допустимую стоимость, указанную в статье 23 закона О предотвращении коррупции.

Напомним, в Сети опубликовано фото спящего Богдана в аэропорту после свадьбы в Сен-Тропе. Политика сфотографировали спящим на коленях у своей спутницы.

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