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Рада рассмотрит закон Зе о поощрении за сдачу взяточника полиции

Комментариев: 0
Законопроект также обещает защитить таких обличителей от потенциальной мести.
Депутаты могут принять закон о поощрении обличителей взяточников
Депутаты могут принять закон о поощрении обличителей взяточников
УНИАН

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Рада на заседании сегодня рассмотрит законопроект “О внесении изменений в закон Украины “О предотвращении коррупции“ относительно обличителей коррупции. Об этом говорится в повестке дня парламента на пятницу.

Законопроект №1010 планируют включить в повестку дня заседания и по результатам принять решение. Он предлагает платить обличителям коррупционеров процент от взятки, а также обеспечивать таким обличителям защиту от правоохранителей.

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Всего парламент запланировал рассмотреть 11 законопроектов.Законопроект №1010 внес в первый день работы парламента президент Владимир Зеленский.

В целом у Зеленского обещают обличителям по 10% от суммы взятки.

 

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Теги: закон, Зеленский, коррупция, обличители, награда
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Комментариев (1)
VSHIVANKA    13.09.2019, 10:13
Оценка:  0
VSHIVANKA
СТУКАЧЕСТВО И ПРЕДАТЕЛЬСТВО У ХОХЛЯДЕЙ НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ..... ))))
СУГС !!!
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