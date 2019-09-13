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Зеленский выступает на саммите YES – онлайн-трансляция

Комментариев: 4
Саммит YES (Ялтинская Европейская стратегия) проводится в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
YES 2019

В пятницу, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский принимает участие на саммите YES. Это уже 16 конференция, которая проходит на тему Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе.

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Саммит будет проходить в течение 3 дней - с 12 по 14 сентября. В ходе форума выступят 400 политиков, бизнесменов и общественников из 26 стран.

  • На саммит приглашены:
  1. Президент Украины Владимир Зеленский.
  2. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
  3. Президент Финляндии Саули Ниинисте.
  4. Экс-президент Польши Александр Квасьневский.
  5. Экс-премьер Великобритании Тони Блер.

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Ранее сообщалось о том, что Зеленский и Путин обсудят формулу Штайнмайера. Президент Украины не планирует контактировать с российским коллегой до встречи в нормандском формате.

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Теги: саммит yes, Владимир Зеленский
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Комментариев (4)
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Ira0956    13.09.2019, 11:48
Оценка:  0
Ira0956
https://www.youtube.com/watch?v=7 CeLhHQjmwU
Хули ты ноешь?
МСергей    13.09.2019, 10:41
Оценка:  +1
МСергей
У самого синего моря.
МСергей    13.09.2019, 10:52
Оценка:  +1
МСергей
"Новые подходы для мира в кризисе" капитализма.
Кайдаш    13.09.2019, 10:27
Оценка:  -2
Кайдаш
Хоть бы не облажался...
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