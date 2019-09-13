Зеленский выступает на саммите YES – онлайн-трансляция

Саммит YES (Ялтинская Европейская стратегия) проводится в Киеве.

В пятницу, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский принимает участие на саммите YES. Это уже 16 конференция, которая проходит на тему Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе.

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Саммит будет проходить в течение 3 дней - с 12 по 14 сентября. В ходе форума выступят 400 политиков, бизнесменов и общественников из 26 стран.

На саммит приглашены:

Президент Украины Владимир Зеленский. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Президент Финляндии Саули Ниинисте. Экс-президент Польши Александр Квасьневский. Экс-премьер Великобритании Тони Блер.

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Ранее сообщалось о том, что Зеленский и Путин обсудят формулу Штайнмайера. Президент Украины не планирует контактировать с российским коллегой до встречи в нормандском формате.

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