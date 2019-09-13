Сенцов отдал Зеленскому банку и призвал наполнить ее жетонами пленных

Режиссер предложил складывать в банку жетоны тех пленных, которых освободят из застенок Крыма, Донбасса и РФ.

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Освобожденный из российской тюрьмы режиссер Олег Сенцов передал Владимиру Зеленскому пластиковую сине-желтую банку со своей тюремной биркой, передает Depo.ua.

Он попросил президента как можно быстрее наполнить ее бирками освобожденных из русского плена украинцев. Об этом Сенцов заявил на шестнадцатом ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

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“В российских тюрьмах у заключенных есть нагрудные знаки. Это мой. Красная полоса означает: "склонен к побегу", "спецузник","спецконтроль", и тому подобное. Я забрал ее с собой на память", - сказал он.

"В некоторых армиях мира есть правило, что при гибели бойца его командир отрывает жетон, чтобы составить отчет о погибших. Это печальное правило. печальная традиция. Я хотел бы начать новую", - сказал Сенцов.

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Режиссер положил в сине-желтую банку свой нагрудный тюремный знак: "Мне бы хотелось, чтобы эта банка быстрее наполнилась бирками тех, кто все еще находится в плену в России, на Донбассе и в Крыму. Господин президент, сделайте так. Что эта банка как можно быстрее стала полной".

В свою очередь, Зеленский пообещал сделать все, чтобы заполнить эту банку. "Я уверен, что эта банка заполнится. И я буду делать все, чтобы она наполнилась как можно скорее", - сказал он.

Ранее Сенцов рассказал о борьбе с тюремщиками за банку чая, украшенную сине-желтым флагом.

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