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Сенцов отдал Зеленскому банку и призвал наполнить ее жетонами пленных

Комментариев: 3
Режиссер предложил складывать в банку жетоны тех пленных, которых освободят из застенок Крыма, Донбасса и РФ.
Сенцов подарил Зе свою сине-желтую банку из тюрьмы
Сенцов подарил Зе свою сине-желтую банку из тюрьмы
УНИАН

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Освобожденный из российской тюрьмы режиссер Олег Сенцов передал Владимиру Зеленскому пластиковую сине-желтую банку со своей тюремной биркой, передает Depo.ua.

Он попросил президента как можно быстрее наполнить ее бирками освобожденных из русского плена украинцев. Об этом Сенцов заявил на шестнадцатом ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

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“В российских тюрьмах у заключенных есть нагрудные знаки. Это мой. Красная полоса означает: "склонен к побегу", "спецузник","спецконтроль", и тому подобное. Я забрал ее с собой на память", - сказал он.

"В некоторых армиях мира есть правило, что при гибели бойца его командир отрывает жетон, чтобы составить отчет о погибших. Это печальное правило. печальная традиция. Я хотел бы начать новую", - сказал Сенцов.

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Режиссер положил в сине-желтую банку свой нагрудный тюремный знак: "Мне бы хотелось, чтобы эта банка быстрее наполнилась бирками тех, кто все еще находится в плену в России, на Донбассе и в Крыму. Господин президент, сделайте так. Что эта банка как можно быстрее стала полной".

В свою очередь, Зеленский пообещал сделать все, чтобы заполнить эту банку. "Я уверен, что эта банка заполнится. И я буду делать все, чтобы она наполнилась как можно скорее", - сказал он.

Ранее Сенцов рассказал о борьбе с тюремщиками за банку чая, украшенную сине-желтым флагом.

 

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Теги: Сенцов, Крым, Донбасс, РФ, Зеленский, пленные, политзаключенные
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Комментариев (3)
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Ira0956    13.09.2019, 11:47
Оценка:  0
Ira0956
https://www.youtube.com/watch?v=7 CeLhHQjmwU
Хули ты ноешь?
Антибес    13.09.2019, 11:21
Оценка:  0
Антибес
Банку с мочой?
Зорян_и_Шкиряк    13.09.2019, 10:54
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Пускай этот Сенцов в эту банку свою голову засунет, креативщик, бля! Или сам её на шее носит. У Зеленского есть флешка, на которой всё записано. Президент носит эту флешку на шее вместе в мешочке с фальшивым золотом.
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