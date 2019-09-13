KharkivPride: В Харькове националисты облили зеленкой бывшего нардепа

Инцидент произошел у Харьковского литературного музея.

В четверг, 12 сентября, группа активистов собралась у Харьковского литературного музея для обсуждения проведения марша KharkivPride. На них напали националисты, бывшего нардепа Александра Дония облили зеленкой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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“Группа лиц собралась возле Харьковского литературного музея для обсуждения марша “KharkivPride“. В это время на них напали неизвестные. Они начали препятствовать проведению собрания, а затем облили зеленкой двух мужчин“, – говорится в сообщении.

Александр Доний является главой Центра исследований политических ценностей. Нападение он прокомментировал на своей странице в Facebook.

“Внутренняя агрессия помогает Путину колоть и колошматить Украину. Хотелось бы, чтобы глаз выздоровел“, - написал он

В тоже время в Правом секторе Харьковщины также прокомментировали инцидент.

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Представители правых организаций хотели посетить “лекцию“ представителей ЛГБ, но их не пустили организаторы, а Анна Шарыгина начала кричать: “Фашисты, фашисты!“, демонстрируя неуважение к тем, кто не поддерживает их точку зрения“, - подчеркнули они.

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Напомним, националисты объединились ради похода на выборы. Возглавил тогда партийный список лидер партии Свобода Олег Тягнибок.

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