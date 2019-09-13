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KharkivPride: В Харькове националисты облили зеленкой бывшего нардепа

Комментариев: 5
Инцидент произошел у Харьковского литературного музея.
KharkivPride: В Харькове националисты облили зеленкой бывшего нардепа
© Правый Сектор
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KharkivPride: В Харькове националисты облили зеленкой бывшего нардепа
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В четверг, 12 сентября, группа активистов собралась у Харьковского литературного музея для обсуждения проведения марша KharkivPride. На них напали националисты, бывшего нардепа Александра Дония облили зеленкой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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“Группа лиц собралась возле Харьковского литературного музея для обсуждения марша “KharkivPride“. В это время на них напали неизвестные. Они начали препятствовать проведению собрания, а затем облили зеленкой двух мужчин“, – говорится в сообщении.

Александр Доний является главой Центра исследований политических ценностей. Нападение он прокомментировал на своей странице в Facebook.

“Внутренняя агрессия помогает Путину колоть и колошматить Украину. Хотелось бы, чтобы глаз выздоровел“, - написал он

В тоже время в Правом секторе Харьковщины также прокомментировали инцидент.

Донию намазали вавку на гей-тусовке

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Представители правых организаций хотели посетить “лекцию“ представителей ЛГБ, но их не пустили организаторы, а Анна Шарыгина начала кричать: “Фашисты, фашисты!“, демонстрируя неуважение к тем, кто не поддерживает их точку зрения“, - подчеркнули они.

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Напомним, националисты объединились ради похода на выборы. Возглавил тогда партийный список лидер партии Свобода Олег Тягнибок. 

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Теги: KharkivPride, Харьков, радикалы, александр доний
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Комментариев (5)
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Ira0956    13.09.2019, 11:46
Оценка:  0
Ira0956
https://www.youtube.com/watch?v=7 CeLhHQjmwU
Хули ты ноешь?
Мыкола    13.09.2019, 11:02
Оценка:  -1
Мыкола
При каждом амерском посольстве есть люди курирующие продвижение пи-до-рас-сии. Поэтому выиграть у них схватку тяжело, но возможно. В данном случае я поодерживаю националистов.
Зорян_и_Шкиряк    13.09.2019, 11:06
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
А я ставлю на пидoрасов, хотя их и не поддерживаю. Чисто как в букмекерской конторе.
ВосставшийИзБана    13.09.2019, 11:15
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
2 Мыкола

Т.е. ты хочешь сказать, что это именно госдеп так удачно разлагает вашу РПЦ? Ваши духовные скрепы.
Зорян_и_Шкиряк    13.09.2019, 10:57
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Оxyeть! И тут упоротые углядели Путина вину! А ведь это всего-лишь конфликт пидoрасов в хорошем смысле этого слова с пидoрасами в плохом смысле.
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