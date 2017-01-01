Под Харьковом девочка-подросток жестоко избила свою ровесницу

Подростковый буллинг запечатлели на камеру телефона.

В городе Изюм Харьковской области девочка-подросток жестоко избила свою ровесницу. Видео избиения появилось в паблике Харьков 1654.

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Известно, что главная героиня этого видео - Елизавета Мажирина. Девочка выставила видео избиения своей противницы в личном микроблоге на платформе Instagram.

Вероятно, подросток была уверена, что это добавит ей крутости. Кроме жертвы и обидчицы на видео слышны голоса других подростков, которые пришли посмотреть на зрелище.

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В полиции города сообщили, что факт подросткового буллинга внесен в журнал единого учета Изюмского ОП.

На данный момент продолжается проверка всех обстоятельств случившегося. Личность жертвы Елизаветы Мажириной пока неизвестна.

Напомним, в Запорожье школьницы устроили кровавые разборки на камеру. Старшеклассницы отвели свою подругу в безлюдное место и начали избивать. Подростки наносили своей жертве удары руками и ногами, били по лицу и телу, тягали за волосы.

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