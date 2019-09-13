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Войну нужно завершить дипломатическим путем - Зеленский

Комментариев: 3
Президент при этом подчеркнул, что защитники Украины должны вернуться победителями.
Зеленский считает, что войну нельзя закончить военным путем
Зеленский считает, что войну нельзя закончить военным путем
УНИАН

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Необходимо завершить войну и вернуть все свои территории дипломатическим путем. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский на 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), передает “Интерфакс-Украина“.

“Те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями. Мы должны завершить войну и вернуть свои территории“, - отметил он.

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“Но я неоднократно говорил, что единственный путь к этому - дипломатия“, - подчеркнул Зеленский.

“Санкции - это мощная и действенная оружие дипломатии. Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, которые нам помогают, спасибо им, но иногда они думают о снятии санкций:“ Вы теряете деньги, серьезно? Но извините, мы теряем людей “, - сказал он ранее.

 

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Теги: Зеленский, YES, дипломатия, война, Донбасс
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Комментариев (4)
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Cowboychik    13.09.2019, 11:34
Оценка:  0
Cowboychik
Как они смогут вернутся победителями? После пяти лет террора, нескольких котлов, Аллеи Ангелов и много другого, они могут просто вернуться и в лучшем случае быть амнистированными..... если не совершали преступлений на Донбассе...
Coюзник    13.09.2019, 11:50
Оценка:  0
Coюзник
Все настолько просто что ты себе не представляешь!!! Чеченцы и другие найомники возвращаются на Российскую территорию, а миллионы беженцев с украинской территории возвращаются в родные места
Seahorse    13.09.2019, 11:06
Оценка:  -6
Seahorse
.....капітуляцією ?))))
Cowboychik    13.09.2019, 11:35
Оценка:  +2
Cowboychik
Плановым отходом..... как из Дебальцевского котла.
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