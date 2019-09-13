Войну нужно завершить дипломатическим путем - Зеленский

Президент при этом подчеркнул, что защитники Украины должны вернуться победителями.

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Необходимо завершить войну и вернуть все свои территории дипломатическим путем. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский на 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), передает “Интерфакс-Украина“.

“Те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями. Мы должны завершить войну и вернуть свои территории“, - отметил он.

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“Но я неоднократно говорил, что единственный путь к этому - дипломатия“, - подчеркнул Зеленский.

“Санкции - это мощная и действенная оружие дипломатии. Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, которые нам помогают, спасибо им, но иногда они думают о снятии санкций:“ Вы теряете деньги, серьезно? Но извините, мы теряем людей “, - сказал он ранее.

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