Украина может спасти ЕС от кризиса доверия – президент Эстонии

Успех Украины в реформах и ее стремление вступить в ЕС вернут веру в содружество самим европейцам.

Украина может спасти Европейский союз от “кризиса доверия“. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в своем выступлении на проходящем в Киеве международном форуме “Ялтинская европейская стратегия“ (YES), сообщает “Европейская правда“.

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По ее мнению, если Украина сможет продемонстрировать успешные реформы и свое желание вступить в ЕС, это поможет Евросоюзу преодолеть существующие в нем сейчас противоречия.

Когда мы вступали в ЕС, это был малозаметный шаг - еще одна страна хочет присоединиться к Евросоюзу. Однако когда мы вступали в еврозону, а это было во время финансового кризиса, это было событие. Смотрите, не все так плохо, если есть желающие присоединиться к еврозоне. Наш шаг помог преодолеть кризис доверия ЕС, - сказала Кальюлайд. Читай также: Глава МВД Эстонии хочет отменить безвиз для украинцев

При этом эстонский президент отметила, что Украине приходится проводить реформы в гораздо менее благоприятной среде, нежели это приходилось в свое время делать самой Эстонии:

Когда мы внедряли реформы, ситуация в мире была благоприятной для этого. Это было время, когда либеральные ценности были распространены, а в мире было чувство безопасности. Теперь Украине нужно провести те же реформы, которые провели мы. Однако ситуация в мире изменилась. Либеральный экономический мир является турбулентным, мы имеем затянувшуюся стагнацию, что отразилось на среднем классе, - считает она.

Напомним, сегодня в Киеве стартовал саммит “Ялтинская европейская стратегия“. Мероприятие продлится 3 дня, в нем примут участие около 400 политиков, бизнесменов и общественников из 26 стран.

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