“План есть”: Зеленский заявил о планах на Крым

Президент не стал рассказывать детали вопроса.

Зеленский ответил, что у него есть стратегия по Крыму president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у его команды есть несколько стратегий касательно возвращения Крыма. Об этом он сообщил во время форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

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Зеленский отказался раскрывать все детали плана касательно возвращения Крыма. Он отметил, что это дело настолько деликатное, как обмен пленными между Украиной и РФ. В процессе задействованы несколько технологий и много профессионалов.

Зеленский не стал углубляться в подробности, чтоб никто не воспользовался идеями его команды.

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Владимир Зеленский связал обнародование плана с запланированной встречей в скором времени с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, ранее Зеленский говорил о необходимости санкций против РФ потому, что это налог ради мира. Зеленский заговорил о необходимости сохранения санкций против РФ.

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