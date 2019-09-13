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“План есть”: Зеленский заявил о планах на Крым

Комментариев: 3
Президент не стал рассказывать детали вопроса.
Зеленский ответил, что у него есть стратегия по Крыму
Зеленский ответил, что у него есть стратегия по Крыму
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у его команды есть несколько стратегий касательно возвращения Крыма. Об этом он сообщил во время форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

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Зеленский отказался раскрывать все детали плана касательно возвращения Крыма. Он отметил, что это дело настолько деликатное, как обмен пленными между Украиной и РФ. В процессе задействованы несколько технологий и много профессионалов. 

Зеленский не стал углубляться в подробности, чтоб никто не воспользовался идеями его команды.

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Владимир Зеленский связал обнародование плана с запланированной встречей в скором времени с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, ранее Зеленский говорил о необходимости санкций против РФ потому, что это налог ради мира. Зеленский заговорил о необходимости сохранения санкций против РФ.

 

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Теги: Зеленский, Крым, план, форум
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Комментариев (3)
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Ira0956    13.09.2019, 11:43
Оценка:  0
Ira0956
Что безпокоит зеленского - медленный вайфай или быстрый секс? Похоже, и то, и другое )
VSHIVANKA    13.09.2019, 11:36
Оценка:  +2
VSHIVANKA
МДАААА......
ФАНТОМНЫЕ БОЛИ ЭТО НАДОЛГО.....
У ЯПОНИИ УЖЕ ВОСЬМОЙ ДЕСЯТОК ЛЕТ ПОШЕЛ.....
ХОХЛЯДИ , У ВАС ВСЕ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ !!! )))))
СУГС !!!
всем_пока    13.09.2019, 11:23
Оценка:  +3
всем_пока
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у его команды есть несколько стратегий касательно возвращения Крыма
Уленька права. есть ЗЕ№1 и ЗЕ№2
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