“План есть”: Зеленский заявил о планах на Крым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у его команды есть несколько стратегий касательно возвращения Крыма. Об этом он сообщил во время форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES).
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Зеленский отказался раскрывать все детали плана касательно возвращения Крыма. Он отметил, что это дело настолько деликатное, как обмен пленными между Украиной и РФ. В процессе задействованы несколько технологий и много профессионалов.
Зеленский не стал углубляться в подробности, чтоб никто не воспользовался идеями его команды.
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Владимир Зеленский связал обнародование плана с запланированной встречей в скором времени с президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, ранее Зеленский говорил о необходимости санкций против РФ потому, что это налог ради мира. Зеленский заговорил о необходимости сохранения санкций против РФ.
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ФАНТОМНЫЕ БОЛИ ЭТО НАДОЛГО.....
У ЯПОНИИ УЖЕ ВОСЬМОЙ ДЕСЯТОК ЛЕТ ПОШЕЛ.....
ХОХЛЯДИ , У ВАС ВСЕ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ !!! )))))
СУГС !!!
Уленька права. есть ЗЕ№1 и ЗЕ№2