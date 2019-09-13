"Есть более важные дела": В Раде решили не отстранять Геращенко

Вопрос об отстранении Геращенко не будут выносить на рассмотрение, есть более важные дела, говорит Арахамия.

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Вопрос отстранения нардепа от Евросолидарности от заседаний Верховной Рады рассматриваться не будет. Об этом в пятницу, 13 сентября, заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, сообщает LIGA.net.

Мы рассмотрели на комитете и приняли решение, но в зал, я думаю, сейчас неуместно выносить. У нас много более важных дел, - заявил он.

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По словам Арахамии, этот вопрос нельзя было просто так оставить, поскольку он вызвал возмущения среди депутатов Слуги народа.

Напомним, Геращенко назвала депутатов президентской фракции "югендом" и "зелеными человечками". Скандал разгорелся во время обсуждения законопроекта о регламенте Верховной Рады.