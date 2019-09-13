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"Есть более важные дела": В Раде решили не отстранять Геращенко

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Вопрос об отстранении Геращенко не будут выносить на рассмотрение, есть более важные дела, говорит Арахамия.
В Слуге народа передумали отстранять Геращенко за "зеленых человечков"
В Слуге народа передумали отстранять Геращенко за "зеленых человечков"
KNK.Media

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Вопрос отстранения нардепа от Евросолидарности от заседаний Верховной Рады рассматриваться не будет. Об этом в пятницу, 13 сентября, заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, сообщает LIGA.net.

Мы рассмотрели на комитете и приняли решение, но в зал, я думаю, сейчас неуместно выносить. У нас много более важных дел, - заявил он.

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По словам Арахамии, этот вопрос нельзя было просто так оставить, поскольку он вызвал возмущения среди депутатов Слуги народа.

Напомним, Геращенко назвала депутатов президентской фракции "югендом" и "зелеными человечками". Скандал разгорелся во время обсуждения законопроекта о регламенте Верховной Рады.

 

 

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Теги: Рада, Ирина Геращенко, Слуга народа, Давид Арахамия
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Комментариев (1)
alex-zol    13.09.2019, 11:44
Оценка:  0
alex-zol
слюнтяи, опять обосрались агресивного меньшинства!!!!
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