"Монополистов в Украине не будет": Зеленский высказался об олигархах

По словам президента, "власти предложили крупному бизнесу нормальные правила".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что “монополистов в Украине не будет“. Президент надеется, что олигархи примут призыв властей работать по новым правилам.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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По словам Зеленского, “если олигархи не услышат призыв, то власть будет искать другие пути для диалога“.

“Мы предложили нормальные правила: монополистов больше не должно быть в Украине, у нас должен быть открытый рынок. Я уверен, что они нас услышат. А если не услышат, то придется другие попытки найти, как с ними говорить“, - заявил президент на форуме YES.

По мнению Зеленского, украинской экономике нужны рыночные правила.

Я думаю, они уже сами готовы, чтобы перезапускать свое отношение, перезапустить свою голову, свою ментальность – заявил он

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“Они понимают, что если завтра развалится наша страны, если, не дай Бог, все люди отсюда поедут, для кого они имеют эти бизнесы, кто будет работать на их заводах? Мне кажется, что они уже ментально меняются“, – подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский выступает на саммите YES – онлайн-трансляция. Саммит YES (Ялтинская Европейская стратегия) проводится в Киеве.

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