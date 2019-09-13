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Порошенко наконец явился в ГБР

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По какому делу его допрашивали, в ГБР не уточнили.
Порошенко дошел до ГБР сам
Порошенко дошел до ГБР сам
president.gov.ua

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Пятый президент Петр Порошенко пришел в пятницу утром на допрос в ГБР. Об этом сообщила пресс-секретарь Госбюро Анжелика Иванова, передает "Интерфакс-Украина".

"Порошенко пришел на допрос", - сказала Иванова, но при этом не уточнила, в рамках какого уголовного производства проводятся следственные действия.

Напомним, ранее Госбюро расследований завело дело на Порошенко из-за долгого неназначения судей.

 

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Теги: Порошенко, ГБР, допрос, производство
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Комментариев (1)
alex-zol    13.09.2019, 11:44
Оценка:  0
alex-zol
Назад не выпускайте!!!
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