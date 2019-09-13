Порошенко наконец явился в ГБР
По какому делу его допрашивали, в ГБР не уточнили.
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Пятый президент Петр Порошенко пришел в пятницу утром на допрос в ГБР. Об этом сообщила пресс-секретарь Госбюро Анжелика Иванова, передает "Интерфакс-Украина".
"Порошенко пришел на допрос", - сказала Иванова, но при этом не уточнила, в рамках какого уголовного производства проводятся следственные действия.
Напомним, ранее Госбюро расследований завело дело на Порошенко из-за долгого неназначения судей.
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