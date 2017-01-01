"Счастье видеть вора в тюрьме, а не на Мальдивах": ТОП-5 цитат Зеленского на саммите YES
В пятницу, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский выступил на 16-м саммите YES-2019. Форум проходил на тему Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе. Президент рассказал, что нужно Украине для счастья и вспомнил Мальдивы.
Журналисты bigmir.net собрали самые яркие цитаты президента.
- Что нужно для счастья в Украине?
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Какую страну мы должны построить, что нужно ей для счастья? Все просто: преодолеть врагов - и речь сейчас не только о геополитике, я имею в виду врагов нашего украинского счастья: это война, бедность, коррупция и, извините, зависть.
- Кто такой частный предприниматель в Украине?
Все называют его неудачником. Хотя официально он - частный предприниматель. Сначала он прошел 9 кругов ада, чтобы зарегистрировать свое собственное дело. Теперь ежемесячно он дает взятки разным инстанциям, и, конечно, он честно, не платит все налоги.
- Об украинских коррупционерах на Мальдивах
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Счастье - это видеть вора в тюрьме, а не на Мальдивах. Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе. Чем больше в нас не верят, тем лучше у нас получается. Так было и с президентскими выборами, так было и со снятием депутатской неприкосновенности, так будет и с преодолением коррупции.
- О воинах на Донбассе и как завершить войну
Те, кто отважно защищают Украину, должны вернуться победителями. Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я неоднократно говорил, что единственный путь к этому - дипломатия.
- О встрече с президентом США Дональдом Трампом
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Во-первых, уверен, что у нас получится (встретиться с Трампом, - Ред.), потому меня пригласили. Сейчас согласовывают наши дипломатические советники дату. Эта встреча, уверен, будет в ближайшее время, тоже в сентябре.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский выступает на саммите YES – онлайн-трансляция. Саммит YES (Ялтинская Европейская стратегия) проводится в Киеве.
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