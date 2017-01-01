"Составляем списки": Зе обещает новый этап обмена пленными

Списки уже готовятся, но сроки пока президент не назвал.

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Президент Владимир Зеленский анонсировал следующий этап обмена пленными между Украиной и РФ. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом он сказал на 16-й Ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) Счастье сейчас. Новые подходы мира в кризис у Киева, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы говорим о следующем этапе после наших политзаключенных, моряков. Откровенно скажу, что мы готовим другие списки и ожидаем следующего этапа обмена", - заявил глава государства. В то же время, о каких сроках идет речь, Зеленский не уточнил.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что войну можно закончить только дипломатическим путем.

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