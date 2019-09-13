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Верховная Рада уволила весь состав ЦИК

Комментариев: 1
Парламентарии проголосовали за увольнение членов ЦИК.
Рада уволила ЦИК
Рада уволила ЦИК
УНИАН

Верховная Рада Украины уволила весь состав Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщает парламентский корреспондент Нового времени.

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Таким образом были досрочно ликвидированы полномочия ведомства, которое обеспечивали проведение выборов, в том числе парламентских.

“За” роспуск ЦИК проголосовал 341 народный депутат. Проект приняли в целом.

Этот состав Центризбиркома проработал один год вместо семи. Накануне профильный комитет Рады поддержал представления Зеленского о роспуске ЦИК и рекомендовал уволить членов ЦИК от обязанностей.

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Напомним, вчера депутат сообщил, что Зеленский едет в ЦИК, в Раде усилили охрану. Президент Владимир Зеленский приедет сегодня в парламент, чтобы призвать депутатов голосовать за роспуск ЦИК. При этом охрану также усилили в связи с приездом президента Эстонии.

 

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Теги: ЦИК, Рада, увольнение, депутаты
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Комментариев (1)
ЗаУкраину    13.09.2019, 12:44
Оценка:  +1
ЗаУкраину
Давно пора этих зажравшихся отправить в армию безработных.
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