Губернатором Днепропетровщины стал харьковский бизнесмен, женатый на россиянке

Новоназначенный глава области владеет дорогой иномаркой, двумя квартирами и несколькими фирмами.

Кабинет министров Украины поддержал предложение президента Владимира Зеленского о назначении нового главы Днепропетровской облгосадминистрации. Им стал частный предприниматель из Харькова Александр Бондаренко, сообщает пресс-служба правительства.

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До этого обязанности председателя Днепропетровской ОГА исполнял Дмитрий Батура.

Как пишет “Комсомольская правда в Украине“, новый губернатор Днепропетровщины женат на гражданке России – Регине Бондаренко. В налоговой декларации он указал две квартиры — одну в Харькове площадью 126,9 кв. м и одну в Киеве площадью 89,8 кв. м.

Кроме того, Александр Бондаренко владеет автомобилем “Mazda 6“ стоимостью 850 тысяч гривен, а также является владельцем и акционером ряда компаний: “Би энд Би Фудз“, “Сталые Бизнес Системы“, “Филд Маркетинг“ и “Лок Сток“.

Напомним, Зеленский назначил нового главу Ровенской ОГА и дал ему первое поручение. Президент попросил нового губернатора наладить мобильную связь в регионе.

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