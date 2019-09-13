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Силовики обыскивают банк Порошенко в Киеве: Что происходит

Комментариев: 6
Правоохранители проводят обыски в здании Международного инвестиционного банка, который принадлежит Петру Порошенко.
В банке Порошенко проводятся обыки
В банке Порошенко проводятся обыки
24 телеканал

В Киеве по адресу улица Цитадельная 3 в здании Международного инвестиционного банка проходят обыски. Основным владельцем банка является Петр Порошенко, который сегодня наконец пришел в ГБР.

Об этом сообщает 24 телеканал.

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Журналисты на месте событий выяснили, обыски проводит ГБР. Правоохранители на месте и пресс-служба ГБР комментариев пока не дают.

При этом пресс-служба банка отвергает информацию об обысках. По их данным, обыски не проводятся.

Информацию прокомментировал Андрей Портнов.

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"Напомню, с личных счётов Порошенко по выданной ним за один день до поражения во втором туре выборов доверенности на имя первого помощника Президента Украины Онищенко было снято 34 миллиона украденных у украинского государства и отмытых в островных юрисдикциях долларов" - написал он.

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Ранее Петра Порошенко также планировали допросить о делу о вмешательстве в работу ОАСК.

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Теги: Петр Порошенко, международный инвестиционный банк, обыски
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Комментариев (6)
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T-REX2    13.09.2019, 13:01
Оценка:  +2
T-REX2
национализировать
ЗаУкраину    13.09.2019, 12:43
Оценка:  +5
ЗаУкраину
Хряка нужно зае*ать так чтобы он от собственной тени шарахался.
Зорян_и_Шкиряк    13.09.2019, 12:56
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
Осень на дворе. А какое правило осеннего секса? Кто с соплями, тот снизу!
Кайдаш    13.09.2019, 12:30
Оценка:  -3
Кайдаш
Великий передел Корыта...
Джо-кер    13.09.2019, 12:28
Оценка:  -4
Джо-кер
Преследуют невиновного((((.
Зорян_и_Шкиряк    13.09.2019, 12:19
Оценка:  +10
Зорян_и_Шкиряк
Ну что происходит? Что за вопрос?! Происходит то, что и должно происходить - теперь уже Беня eбёт Петю.
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