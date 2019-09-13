Силовики обыскивают банк Порошенко в Киеве: Что происходит

Правоохранители проводят обыски в здании Международного инвестиционного банка, который принадлежит Петру Порошенко.

В Киеве по адресу улица Цитадельная 3 в здании Международного инвестиционного банка проходят обыски. Основным владельцем банка является Петр Порошенко, который сегодня наконец пришел в ГБР.

Об этом сообщает 24 телеканал.

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Журналисты на месте событий выяснили, обыски проводит ГБР. Правоохранители на месте и пресс-служба ГБР комментариев пока не дают.

При этом пресс-служба банка отвергает информацию об обысках. По их данным, обыски не проводятся.

Информацию прокомментировал Андрей Портнов.

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"Напомню, с личных счётов Порошенко по выданной ним за один день до поражения во втором туре выборов доверенности на имя первого помощника Президента Украины Онищенко было снято 34 миллиона украденных у украинского государства и отмытых в островных юрисдикциях долларов" - написал он.

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Ранее Петра Порошенко также планировали допросить о делу о вмешательстве в работу ОАСК.

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