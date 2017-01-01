ГПУ отказалась комментировать допрос Цемаха и Куприяна Нидерландами

Информация о работе следственной группы по делу МН17 не подлежит разглашению.

ГПУ объяснила, что не может разглашать информацию по делу МН17 пресс-служба ГПУ

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Генеральная прокуратура заявляет, что обстоятельства допроса боевика ОРДЛО Владимира Цемаха по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines не подлежат разглашению. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

Агентство просило в запросе подтвердить информацию, что Нидерланды направляли письмо в Украину с просьбой провести допрос Цемаха и получили согласие на эту процедуру.

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“В соответствии с положениями Соглашения о создании международной совместной следственной группы по расследованию обстоятельств сбития самолета малайзийских авиалиний рейса МН17 Генпрокуратура не владеет правом предоставления комментариев или обнародования какой-либо информации, касающейся расследования“, - сказано в ответе ведомства.

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Аналогично Генпрокуратура отказалась отвечать на вопрос, был ли допрошен нидерландскими следователями бывший “начальник службы тыла“ ДНР Дмитрий Куприян (позывной “Батя“), который, по данным следствия, организовал похищение автотрейлера для перевозки ЗРК “Бук“.

Напомним, ранее дочь Владимира Цемаха сообщила, что он вернулся на оккупированный Донбасс.

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