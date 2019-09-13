Пушилин хочет включить “ДНР” в состав РФ: в Госдуме отреагировали
Главарь “ДНР” Денис Пушилин накануне публично заявил, что хочет включить свою псевдореспублику в состав Российской Федерации.
Перед нами стоит одна задача - максимальная интеграция в российское пространство. В идеале - войти в состав России на правах федеративного округа, - заявил Пушилин.
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Между тем в Госдуме РФ ответили, что вопрос “пока неактуален”. Об этом передает издание Восточный вариант.
Оказалось, что России не слишком позитивно относятся к планам Пушилина. Свое мнение на этот счет обнародовал член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.
На мой взгляд, это пока не актуально, учитывая, что мы стоим на почве минских соглашений, а они этого не предусматриваю, - отметил Затулин.
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Чиновник отметил, что официально Москва исходит из того, что при соблюдении определенного статуса республик временно оккупированного Донбасса, амнистии, наличии прямых контактов и связей с Россией, ЛНР и ДНР остаются частью Украины.
Напомним, главарь боевиков Пушилин оконфузился на передовой. Пушилина подняли на смех в сети.
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На оккупированном россией Донбассе никто из местных ничего не решает,
никто из местных не имеет полномочий отдавать приказы оккупационным российским армейским корпусам!
На самого этого Пушилу местные просто плюются, но такие чмошники просто удобны самим оккупантам
Кремль за "формулу Майнштайера" , за Минсие соглашения.
ЗЕ придётся вносить поправки в Конституцию, если он завляет о скорейшем прекращении Первой Украинской Гражданской Войны.
как-то насрать ... просто набор слов ниочем от иностарнных убийц и грабителей.
Оно ведет реальную войну, оккупировав Крым и Донбасс.