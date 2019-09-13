Пушилин хочет включить “ДНР” в состав РФ: в Госдуме отреагировали

Появились новости о включении “ДНР” в состав РФ.

Главарь “ДНР” Денис Пушилин накануне публично заявил, что хочет включить свою псевдореспублику в состав Российской Федерации.

Перед нами стоит одна задача - максимальная интеграция в российское пространство. В идеале - войти в состав России на правах федеративного округа, - заявил Пушилин.

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Между тем в Госдуме РФ ответили, что вопрос “пока неактуален”. Об этом передает издание Восточный вариант.

Оказалось, что России не слишком позитивно относятся к планам Пушилина. Свое мнение на этот счет обнародовал член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

На мой взгляд, это пока не актуально, учитывая, что мы стоим на почве минских соглашений, а они этого не предусматриваю, - отметил Затулин.

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Чиновник отметил, что официально Москва исходит из того, что при соблюдении определенного статуса республик временно оккупированного Донбасса, амнистии, наличии прямых контактов и связей с Россией, ЛНР и ДНР остаются частью Украины.

Напомним, главарь боевиков Пушилин оконфузился на передовой. Пушилина подняли на смех в сети.

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