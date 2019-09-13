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Пушилин хочет включить “ДНР” в состав РФ: в Госдуме отреагировали

Комментариев: 3
Появились новости о включении “ДНР” в состав РФ.
Пушилин хочет присоединить "ДНР" к РФ
Пушилин хочет присоединить "ДНР" к РФ
УНИАН

Главарь “ДНР” Денис Пушилин накануне публично заявил, что хочет включить свою псевдореспублику в состав Российской Федерации.

Перед нами стоит одна задача - максимальная интеграция в российское пространство. В идеале - войти в состав России на правах федеративного округа, - заявил Пушилин. 

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Между тем в Госдуме РФ ответили, что вопрос “пока неактуален”. Об этом передает издание Восточный вариант.

Оказалось, что России не слишком позитивно относятся к планам Пушилина. Свое мнение на этот счет обнародовал член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

На мой взгляд, это пока не актуально, учитывая, что мы стоим на почве минских соглашений, а они этого не предусматриваю, - отметил Затулин.

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Чиновник отметил, что официально Москва исходит из того, что при соблюдении определенного статуса республик временно оккупированного Донбасса, амнистии, наличии прямых контактов и связей с Россией, ЛНР и ДНР остаются частью Украины.

Напомним, главарь боевиков Пушилин оконфузился на передовой. Пушилина подняли на смех в сети.

 

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Теги: ДНР, Пушилин, Госдума РФ
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Комментариев (5)
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WTF2wtf    13.09.2019, 13:21
Оценка:  -1
WTF2wtf
Вообще ниочем.
На оккупированном россией Донбассе никто из местных ничего не решает,
никто из местных не имеет полномочий отдавать приказы оккупационным российским армейским корпусам!
На самого этого Пушилу местные просто плюются, но такие чмошники просто удобны самим оккупантам
Кайдаш    13.09.2019, 12:32
Оценка:  0
Кайдаш
Предатели не нужны никому...
ВосставшийИзБана    13.09.2019, 12:40
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Тут другое. РФ там все разрушила и она знает, что она там все разрушила. И вешать себе на шею этот камень не хочет.
всем_пока    13.09.2019, 13:06
Оценка:  -2
всем_пока
Кремль не раз подчёркивал, что ДНР и ЛНР это Украина.
Кремль за "формулу Майнштайера" , за Минсие соглашения.
ЗЕ придётся вносить поправки в Конституцию, если он завляет о скорейшем прекращении Первой Украинской Гражданской Войны.
WTF2wtf    13.09.2019, 13:19
Оценка:  0
WTF2wtf
На публичные "подчеркивания" оккупанта
как-то насрать ... просто набор слов ниочем от иностарнных убийц и грабителей.
Оно ведет реальную войну, оккупировав Крым и Донбасс.
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