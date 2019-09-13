Зеленский пояснил, почему пошел в президенты

Невыносимо жить в условиях, когда тебе неудобно за то, что ты счастлив, отметил глава государства.

Владимир Зеленский решил побороться за пост президента Украины, потому что ему было невыносимо, что он счастлив, а многие граждане страны – нет. Об этом глава государства сказал во время ежегодного международного форума Ялтинская европейская стратегия YES-2019 в пятницу, 13 сентября.

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"Многие откровенно очень сильно удивлялся, почему я иду в политику. Мне говорили: "У тебя все есть, ты счастливый человек". Но это не совсем так. Потому что настоящее счастье не может быть единоличным. И невыносимо жить в условиях, когда тебе неудобно за то, что ты счастлив. Тебе просто неудобно за свое счастье – то, которое ты действительно сам воспитывал в своей семье, то, которое ты заработал честно своим трудом, но которое нарочито подчеркивает несчастье многих людей, которые живут с тобой в одной стране", – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что его спрашивают, счастлив ли он быть президентом.

Не уверен. Но я счастлив быть президентом именно Украины, – отметил Зеленский

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Также президент считает поводом для счастья большое доверие граждан. Но вместе с этим Зеленский добавил, что имеет и огромную ответственность, "потому что, если у нас не получится, – это будет следующая всенародная депрессия".

Напомним, 13 сентября в Киеве стартовала ежегодная конференция Ялтинской европейской стратегии YES. На открытии с торжественной речью выступил освобожденный украинский режиссер Олег Сенцов.

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