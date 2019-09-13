"Чтобы коммуналка снижалась": Зеленский раскрыл детали разговора с Коломойским

Президент Украины рассказал о разговоре с олигархом Коломойским.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали разговора с олигархом Игорем Коломойским. По словам Зеленского, они разговаривали о монополиях и ценах на коммуналку.

Об этом сообщает УП.

Владимир Зеленский заявил о том, что цены на коммунальные услуги в Украине должны снижаться.

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“[Говорили, что] все должны жить по правилам, монополии не будет. Для всех. И в том числе для господина Коломойского. И чтобы он способствовал, чтобы цены, любые связанные с коммуналкой – там очень много вопросов, – чтобы они снижались“ – подчеркнул он.

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Президент заявил о том, что украинской экономике необходимы реальные рыночные условия. По словам Зеленского, олигарх “Коломойский его услышал“.

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Напомним, ранее Зеленский говорил о необходимости санкций против РФ потому, что это налог ради мира. Зеленский заговорил о необходимости сохранения санкций против РФ.

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