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"Чтобы коммуналка снижалась": Зеленский раскрыл детали разговора с Коломойским

Комментариев: 3
Президент Украины рассказал о разговоре с олигархом Коломойским.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Скрин

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали разговора с олигархом Игорем Коломойским. По словам Зеленского, они разговаривали о монополиях и ценах на коммуналку.

Об этом сообщает УП.

Владимир Зеленский заявил о том, что цены на коммунальные услуги в Украине должны снижаться.

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“[Говорили, что] все должны жить по правилам, монополии не будет. Для всех. И в том числе для господина Коломойского. И чтобы он способствовал, чтобы цены, любые связанные с коммуналкой – там очень много вопросов, – чтобы они снижались“ – подчеркнул он.

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Президент заявил о том, что украинской экономике необходимы реальные рыночные условия. По словам Зеленского, олигарх “Коломойский его услышал“.

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Напомним, ранее Зеленский говорил о необходимости санкций против РФ потому, что это налог ради мира. Зеленский заговорил о необходимости сохранения санкций против РФ.

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Теги: Владимир Зеленский, Игорь Коломойский
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Комментариев (3)
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Зорян_и_Шкиряк    13.09.2019, 13:11
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Точно об этом? Не про то, как отъeбать Петю?.. Ладно, верим.
ЗаУкраину    13.09.2019, 12:40
Оценка:  +2
ЗаУкраину
Почти поверил что именно о коммуналке вы базарили..
всем_пока    13.09.2019, 13:09
Оценка:  -1
всем_пока
О портах.
Концессия – разрешение одним государством другим государствам, их фирмам и частным лицам проводить производственно-эксплуатационну ю деятельность в соответствии с концессионным договором (сдача в эксплуатацию предприятий, земли с правом добычи полезных ископаемых).
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