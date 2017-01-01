Пожары в Чернобыльской зоне взяты под контроль – ГСЧС

Ситуация контролируется. На месте событий работают 25 пожарников от ГСЧС и 58 человек от лесничества.

Площадь пожара леса в селе Новые Соколы Иванковского района составляет 10 га, открытого огня нет, наблюдается тление деревьев. Сейчас осуществляется контроль и мониторинг ситуации, обследование Иванковского и Полесского районов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Ситуация полностью контролируется. Мероприятия по ликвидации продолжаются. На месте работают от ГСЧС 25 человек личного состава и 3 единицы техники, от лесничества 58 человек и 9 единиц техники.

Благодаря своевременному привлечению авиации, а именно двух самолетов АН-32П и вертолета Ми-8, удалось окружить главные источники возгораний – говорится в сообщении

Пожар тушили при помощи авиации Скрин видео

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Напомним, что пожар возник 11 сентября вблизи села Новые Соколы на площади 6 га и на территории Чернобыльской зоны 14 га. Пожар был локализован в 10:25 12 сентября.

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