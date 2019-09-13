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Сестра Олега Сенцова попала в больницу из-за тяжелого эмоционального состояния

Комментариев: 6
Женщина говорит, что ей очень трудно дались эти пять лет, которые брат провел в российской тюрьме.
Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан
Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан
Фото из Фейсбук

Сестра освобожденного из российской тюрьмы украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан попала в больницу из-за депрессии и эмоционального выгорания. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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По ее словам, сразу после прилета брата во время его встречи в аэропорту она поначалу вообще ничего не чувствовала. И только после возвращения домой, в семейной обстановке, дала волю эмоциям:

…Я вообще ничего не чувствовала, от слова вовсе. Стояла тупо рядышком, пока Олег меня к себе не прижал и не поцеловал. Да, сначала я его обняла. А потом... уже у меня дома, за бокальчиком винца, все-таки дала ему в морду. Так, чуть-чуть, любя и предупредив, что это будет, - написала сестра Сенцова.

Из-за тяжелого эмоционального состояния женщина даже вынуждена была обратиться к медикам:

Эмоциональное выгорание полное. Все эти 5 лет зря не прошли. Я всегда думала, что эмоциональное выгорание, депрессии – это все про кого-то другого, а я сильная и смогу... В общем, я не смогла и была вынуждена обратиться за помощью... Сегодня он меня в больнице навестил, я рада, он заряжает ого-го как, – поделилась Каплан со своими подписчиками в Фейсбуке.

Напомним, Олег Сенцов и еще 34 украинца были освобождены из российского плена 7 сентября. В обмен в Россию отправилось 35 человек, арестованных или осужденных в Украине за участие в российско-украинском конфликте.

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Теги: Олег Сенцов, сестра, больница, депрессия
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Комментариев (7)
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Зорян_и_Шкиряк    13.09.2019, 13:09
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
"Дала в морду за бокальчиком винца..." Потрясающе! Как я понимаю, причина попадания в больничку - перепой и пьяная драка.
alex-zol    13.09.2019, 13:08
Оценка:  +1
alex-zol
Тоже хату в Куеве хочет, вот и переживает. А как собака Сенцова это все пережила?
BROKER666    13.09.2019, 13:12
Оценка:  -1
BROKER666
вошь подретузная, собака тебя родила
Антибес    13.09.2019, 12:57
Оценка:  +3
Антибес
Слишком заурядный пиар!
haarp    13.09.2019, 12:51
Оценка:  +5
haarp
наотмечалась до запоя , вот и привет
BROKER666    13.09.2019, 13:02
Оценка:  -3
BROKER666
не ровняй всех по себе
Зорян_и_Шкиряк    13.09.2019, 13:09
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Но эта курица сама же написала об этом открытым текстом!
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