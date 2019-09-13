Сестра Олега Сенцова попала в больницу из-за тяжелого эмоционального состояния

Женщина говорит, что ей очень трудно дались эти пять лет, которые брат провел в российской тюрьме.

Сестра освобожденного из российской тюрьмы украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан попала в больницу из-за депрессии и эмоционального выгорания. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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По ее словам, сразу после прилета брата во время его встречи в аэропорту она поначалу вообще ничего не чувствовала. И только после возвращения домой, в семейной обстановке, дала волю эмоциям:

…Я вообще ничего не чувствовала, от слова вовсе. Стояла тупо рядышком, пока Олег меня к себе не прижал и не поцеловал. Да, сначала я его обняла. А потом... уже у меня дома, за бокальчиком винца, все-таки дала ему в морду. Так, чуть-чуть, любя и предупредив, что это будет, - написала сестра Сенцова.

Из-за тяжелого эмоционального состояния женщина даже вынуждена была обратиться к медикам:

Эмоциональное выгорание полное. Все эти 5 лет зря не прошли. Я всегда думала, что эмоциональное выгорание, депрессии – это все про кого-то другого, а я сильная и смогу... В общем, я не смогла и была вынуждена обратиться за помощью... Сегодня он меня в больнице навестил, я рада, он заряжает ого-го как, – поделилась Каплан со своими подписчиками в Фейсбуке.

Напомним, Олег Сенцов и еще 34 украинца были освобождены из российского плена 7 сентября. В обмен в Россию отправилось 35 человек, арестованных или осужденных в Украине за участие в российско-украинском конфликте.

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