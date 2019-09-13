Зе призвал депутатов смириться с императивным мандатом

Президент привал Раду принять закон, позволяющий выгнать любого депутата из фракции, а затем - и из Рады.

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Президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду принять закон об императивном мандате и санкциях за неперсональное голосование, сообщает LB.ua.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Пусть все депутаты Верховной Рады примут закон и об императивном мандате. Пускай Верховная Рада принимает законы, закон регулирует работу депутатов. А не так, чтобы президент регулировал работу каждого депутата", - призвал Зеленский.

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Попытка ввести императивный мандат ранее привела к громкому скандалу внутри "Слуги народа". Суть его в том, что депутат при выходе или исключении из фракции, независимо от того, избирался он по партийному списку или мажоритарке, автоматически лишается мандата.

Такой механизм позволит выдворять из Рады всех неугодных депутатов. Сейчас фракция имеет право инициировать рассмотрение вопроса о лишении депутатских полномочий только в случае самостоятельного выхода из фракции и только для "списочников".

Напомним, вчера новый состав парламента дважды провалил голосование. Это впервые с начала работы новой Рады и создания монобольшинства.

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