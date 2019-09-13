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Юрист, с которым на свадьбе "кутил" Богдан, отрицает интерес к политике

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Юрист Андрей Довбенко заявил о том, что власть его не интересует.
Андрей Довбенко
Андрей Довбенко
LB.ua

Юрий Андрей Довбенко, чья свадьба состоялась на День независимости Украины, прокомментировал слухи о якобы его интересе к Минюсту.

Об этом он сообщил в комментарии LB.

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На вопрос, не интересует ли его, Министерство юстиции, Довбенко ответил так:

"Абсолютно".

При этом добавил, что не планирует входить во власть.

 Это не мое, я человек бизнеса, - сказал он

Ранее сообщалось о том, что Богдан отметил День Независимости в Сен-Тропе. Богдан был гостем на свадьбе у своего коллеги Андрея Довбенко и его невесты Анны Огренчук.

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Теги: Андрей Довбенко, Андрей Богдан
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