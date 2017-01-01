Быстрого освобождения заложников из ОРДЛО не будет - Кучма

Необходимо завершить правовые процедуры в отношении лиц, которых обменяют на пленных украинцев.

Украинцам не следует ожидать скорого освобождения заложников, удерживаемых в ОРДЛО. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма в комментарии журналистам, пишет УНИАН.

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Как отметил второй президент Украины, очередному обмену удерживаемыми лицами должно предшествовать завершение правовых процедур в отношении лиц, задержанных украинскими правоохранителями за посягательство на территориальную целостность Украины. Проблема в том, что одних сепаратистов уже судят, в отношении других еще ведется досудебное следствие.

Вот этот весь огромный объем работы надо провести. Этим сегодня и занимаемся. Так что надеяться, что быстро этот процесс произойдет, нельзя. Но вы видите, что та сторона ставит вопрос, что отдайте нам всех. А мы не можем с нарушением закона решить такие проблемы, - подчеркнул Кучма.

Напомним, в СБУ назвали число пленных в “ЛДНР“. Сепаратисты незаконно удерживают 227 украинцев.

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