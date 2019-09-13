Под Киевом накрыли банду "черных" госрегистраторов

Злоумышленники осуществляли рейдерские махинации для незаконного переоформления имущества - земельных участков, недвижимости и корпоративных прав.

СБУ разоблачила группу госрегистраторов, осуществлявших рейдерские махинации в Киевской области. Об этом сообщил пресс-центр СБУ в пятницу, 13 сентября.

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Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленики создали фиктивное регистрационное предприятие Путровское на территории Васильковского района Киевской области. Между тем, фактически регистрационные действия совершались по разным адресам в Киеве. Механизм рейдерского завладевания недвижимостью предусматривал внесение государственными регистраторами фиктивного предприятия недостоверных сведений в государственные реестры.

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Организаторы и непосредственные исполнители сделки без согласия владельцев, отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права, используя незаконно полученные ключи доступа с электронной цифровой подписи в Госреестре.

Кроме того, они активно использовали фиктивные решения судов, поддельные документы, печати, бланки и штампы предприятий, учреждений, организаций разных форм собственности и судов.

Также в ведомстве сообщили, что незаконный захват чужого имущества осуществлялся как в интересах третьих лиц, так и в пользу участников организованной группы.

Осознавая неизбежность своего разоблачения, организаторы рейдерских захватов периодически уничтожали регистрационные дела и начали процесс ликвидации КП Путровское, - говорится также в сообщении.

В СБУ напомнили, что в июле Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Киевской области дал указание правоохранительным органам искоренить рейдерство в стране, в частности, вследствие противоправного механизма использования таких коммунальных предприятий, как Путровское.

В ходе документирования преступной деятельности получены исчерпывающие доказательства многочисленных мошеннических сделок. Основным фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, в частности предусмотренных ч. 1 ст. 366 (должностной подлог) и ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводятся экспертные исследования по установлению общей суммы ущерба, причиненного преступными действиями, и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, - сообщили в СБУ.

Операция по разоблачению рейдеров проводилась сотрудниками Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ совместно со следователями ГУ Нацполиции в Киевской области.

Подчеркнем, что в последнее время СБ Украины активизировала работу по противодействию существенному росту в Украине попыток рейдерских захватов с участием государственных регистраторов и должностных лиц Министерства юстиции. По заключению экспертов, вследствие законодательного упрощения системы регистрации имущественных прав организаторы мошеннических сделок и подконтрольные им исполнители получают доступ к Госреестру прав. Затем с использованием заведомо поддельных документов они незаконно отчуждают земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права, - отметили также в СБУ, подчеркнув, что в последние месяцы это уже четвертый случай разоблачения и прекращения Службой безопасности Украины незаконных регистрационных действий для завладения объектами недвижимости.

Напомним, в Одессе аферист называл себя СБУшником и требовал деньги. Злоумышленник демонстрировал фальшивое удостоверение и муляж пистолета для вымогательства денег у врача.

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