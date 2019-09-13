Кучма предупредил, что в переговорах по Донбассу нельзя переходить черту

Интересы украинского государства не должны быть ущемлены путем "компромиссов".

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Стремление участников “нормандской четверки“ как можно быстрее решить проблему Донбасса не должно вредить национальным интересам Украины. Об этом заявил представитель Украины в ТКГ в Минске Леонид Кучма в кулуарах 16-й YES, сообщает Укринформ.

“Компромиссы надо искать, но не за счет интересов Украины. А сегодня так быстро все хотят эту проблему решить, - так, как я понимаю, сегодня Макрон себя ведет, - но, по большому счету, мы не видим, чтобы это было в интересах Украины. Хотя дипломатия должна работать“, - отметил Кучма.

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Относительно требования украинской стороны проведения в ближайшее время встречи “нормандской четверки“, он заметил, что она нужна для окончательного выяснения позиций всех ее участников.

“Мы же не знаем их позиции, потому что есть позиция президента Кремля, есть позиция Макрона, есть позиция Германии, а еще есть позиция, к которой прислушиваются, представителя США Волкера“, - пояснил Кучма.

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“Последний раз они встречались в октябре 2016 года. За это время какая у них мнение о дальнейшем развитии событий в Украине? Потому что мы видим, что в них на самом деле не было желания решить эту проблему, а было видение, что она сама по себе решится. Она не решится, мы это видим на всех постсоветских (территориях)“, - заявил он.

Комментируя возвращение к обсуждению так называемой формулы Штайнмайера, он отметил, что это решение должны принять лидеры “нормандского формата“.

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“Мы контактная группа, мы не принимаем окончательное решение, мы только можем давать рекомендации. Но там есть то, с чем можно согласиться, а с чем - категорически нет. Там же все время идут разговоры, чтобы провести выборы на Донбассе“, - говорит экс-президент.

“А какие выборы, когда люди ходят с оружием? Выборы можно проводить тогда, когда войска ушли из Украины, когда тяжелая техника ушла, когда украинская власть появилась, когда туда могут приехать журналисты“, - резюмировал представитель Украины в ТКГ.

Напомним, 11 сентября Зеленский принял верительные грамоты у послов пяти стран.

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