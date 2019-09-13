Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Стало известно имя погибшего воина в зоне ООС

Комментариев: 22
В результате вражеского обстрела в ООС погиб младший сержант Нацгвардии .
Младший сержант Валерий Шатурский
Младший сержант Валерий Шатурский
Нацгвардия

В четверг, 12 сентября, около 15:00 враг открыл огонь в сторону позиций украинских защитников, которые выполняли боевые задачи по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Читай также: Сутки в ООС: 23 обстрела, один погибший

В результате вражеского обстрела военнослужащий батальона специального назначения 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины - младший сержант Валерий Шатурский получил ранения, не совместимые с жизнью.

Командование Объединенных сил, военной части 3035 НГУ и батальона специального назначения выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Верные всегда! Покойся с Богом. Валерий навсегда остается в нашем строю, памяти и сердцах - говорится в сообщении

Читай также: Под Авдеевкой погиб 21-летний воин: названо имя героя

Напомним, ВСУ показали эффектное уничтожение блиндажа оккупантов. На Донбассе засняли уничтожение силами ООС блиндажа оккупационных войск на Светлодарской дуге.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

 

Поделись:
Теги: Валерий Шатурский, погибший ООС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (23)
Отсортировать по дате Вниз
WTF2wtf    13.09.2019, 14:38
Оценка:  +8
WTF2wtf
Царствие небесное погибшему украинскому солдату и защитнику своей страны!!!
(((((
ПНХ    13.09.2019, 14:42
Оценка:  -6
ПНХ
сдoхла всyка, и хyй на нее)))))
Rangol    13.09.2019, 14:31
Оценка:  -9
Rangol
ВСУшники прикончили по ошибке, теперь одному дадут героя за сепаратиста, так как уже посчитали, а другому героя посмертно. Итого два героя во славу
WTF2wft    13.09.2019, 14:37
Оценка:  +3
WTF2wft
Ты опять, дебилоид многосатночный?
Со скольки еще аккаунтов нагагадишь должен, бот путинский?
fkrfyfan    13.09.2019, 13:59
Оценка:  -7
fkrfyfan
Зато на последок пожрал как дома на шару ( по выражению хряка поросенко)
WTF2wtf    13.09.2019, 14:02
Оценка:  +4
WTF2wtf
Ты не устал прыгать по аккаунтам, скакун путинский?
Нах пшло
ПНХ    13.09.2019, 14:26
Оценка:  -9
ПНХ
+ 1 зарубка на всуку.
цепочку сняли и зубы золотые вырвали уже свои. на глед махнут))))
WTF2wft    13.09.2019, 14:36
Оценка:  +3
WTF2wft
Ну макеевский НАЦИСТ и УБИЙЦА "Nikolas_Adver" (ПНХ)
снова о своем лично "опыте" ... амнистия этому убийце уже не светит
ПНХ    13.09.2019, 14:41
Оценка:  -6
ПНХ
я твои уши на стену прибью, на память))))))
BROKER666    13.09.2019, 13:50
Оценка:  +5
BROKER666
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!!
VSHIVANKA    13.09.2019, 13:55
Оценка:  -8
VSHIVANKA
ВОНИ ДОХНУТЬ !!! )) ))
BROKER666    13.09.2019, 14:03
Оценка:  +5
BROKER666
сдохнешь ты, падаль вшивая...
WTF2wtf    13.09.2019, 14:04
Оценка:  +4
WTF2wtf
Оно за зарплату на рассее гадит,
посылая других дебилов путинских на убой за руссо-нацистские лозунги их ботоксного недоцарька ...
Антибес    13.09.2019, 13:39
Оценка:  -9
Антибес
Подох Валера,ну и хyй с ним с холерой.О нём забудут до конца этого дня.Кто-нибудь помнит наёмников,откинувших свои копыта на прошлой неделе?Правильно,нет.И этот потс уйдёт в небытие...Такова реальность.
WTF2wtf    13.09.2019, 13:42
Оценка:  +6
WTF2wtf
И шизоидный бот-многостаночник из раши все гадит с десятков аккаунтов ...
Антибес    13.09.2019, 13:58
Оценка:  -8
Антибес
Потрохосос с кучей аккаунтов,ты отвечаешь за свои слова и сможешь доказать что я из раши?Или снова,как и всегда,отсосёшь,съехав тупняком типа"тут и доказывать нечего","все знают что ты из раши"и т.п.? :-)
WTF2wtf    13.09.2019, 14:01
Оценка:  +5
WTF2wtf
Boxerogos,
нахyй пшел, шизоид-украинофоб из раши упоротый.
С тобой все ясно уже давным давно, конченое ...
Антибес    13.09.2019, 14:06
Оценка:  -9
Антибес
Boxerogos,значит у тебя нет доказательств того что я из раши.Что и следовало доказать.Ты-обычный клоун-балобол,только и умеющий что скакать с аккаунта на аккаунт в истерике с помощью приложения Multifox и бессильно минусить.Ты-ничто,бот.Просто ничто.Занавес. :-)
WTF2wtf    13.09.2019, 14:12
Оценка:  +5
WTF2wtf
А чего не "Аминь", не "Точка", шизоид?
НеистовыйГун-ГунВсемо гущий-КудалтыйКыць-ФайныйДруз яка и т.д. и. т.п.,
насрать на твои истерики, говнобот из раши ...

Специально для тебя на русском языке:
НАХyй пшло, шизоидное!
WTF2wtf    13.09.2019, 13:44
Оценка:  +5
WTF2wtf
Сколько ваших россиян и их наемников похоронили на Донбассе, бот путинский?
Мы понимаем, что они никто даже для самих рсосиян, просто жешевое путинское пушечное мясо, дохнущее за тупые лозунги российского фюррерка в войне против Украины ...
haarp    13.09.2019, 13:30
Оценка:  -8
haarp
да и куй с ним , как и ему до меня
WTF2wtf    13.09.2019, 13:36
Оценка:  +6
WTF2wtf
Дешевый бот оккупантов,
нах пшел, контуженый
WTF2wtf    13.09.2019, 13:41
Оценка:  +6
WTF2wtf
Само даже из россии бежало типа куда-то в Азию ... но все ему украинские солдаты в Украине жить не дают,
контуженому путинцу.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь