Стало известно имя погибшего воина в зоне ООС
В четверг, 12 сентября, около 15:00 враг открыл огонь в сторону позиций украинских защитников, которые выполняли боевые задачи по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
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В результате вражеского обстрела военнослужащий батальона специального назначения 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины - младший сержант Валерий Шатурский получил ранения, не совместимые с жизнью.
Командование Объединенных сил, военной части 3035 НГУ и батальона специального назначения выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Верные всегда! Покойся с Богом. Валерий навсегда остается в нашем строю, памяти и сердцах - говорится в сообщении
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Напомним, ВСУ показали эффектное уничтожение блиндажа оккупантов. На Донбассе засняли уничтожение силами ООС блиндажа оккупационных войск на Светлодарской дуге.
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(((((
Со скольки еще аккаунтов нагагадишь должен, бот путинский?
Нах пшло
цепочку сняли и зубы золотые вырвали уже свои. на глед махнут))))
снова о своем лично "опыте" ... амнистия этому убийце уже не светит
посылая других дебилов путинских на убой за руссо-нацистские лозунги их ботоксного недоцарька ...
нахyй пшел, шизоид-украинофоб из раши упоротый.
С тобой все ясно уже давным давно, конченое ...
НеистовыйГун-ГунВсемо гущий-КудалтыйКыць-ФайныйДруз яка и т.д. и. т.п.,
насрать на твои истерики, говнобот из раши ...
Специально для тебя на русском языке:
НАХyй пшло, шизоидное!
Мы понимаем, что они никто даже для самих рсосиян, просто жешевое путинское пушечное мясо, дохнущее за тупые лозунги российского фюррерка в войне против Украины ...
нах пшел, контуженый
контуженому путинцу.