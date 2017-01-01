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Кучма: 18 сентября в Минске может быть согласована дата разведения войск

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Отвод войск может произойти в Петровском и Золотом.
Леонид Кучма и Владимир Зеленский
Леонид Кучма и Владимир Зеленский
Офис Президента

На следующем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске может быть согласована окончательная дата отвода войск в районе Петровского и Золотого.

Об этом заявил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, пишет Укринформ

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“Вопрос безопасности всегда у нас главный, вопрос обмена заложниками (на заседаниях ТКГ - ред.). Вопрос безопасности - это двигаться дальше по отводу войск от линии соприкосновения. У меня уже есть убеждение, что в следующую среду мы примем решение об отводе войск в Петровском и Золотом. Окончательно решим время. Я думаю, что это у нас обязательно состоится “, - сказал Кучма.

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На вопрос, обсуждаются ли следующие точки, на которых должно состояться разведение войск, он отметил, что сейчас над этим работают военные.

“И вообще в перспективе, Президент, я убежден, будет ставить этот вопрос на “нормандской встрече“, об отводе войск по всей линии соприкосновения“, - спрогнозировал Кучма.

Напомним, в СБУ назвали число пленных в “ЛДНР“. Сепаратисты незаконно удерживают 227 украинцев.

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Теги: Леонид Кучма, отвод войск, петровское, Золотое
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