"Приватбанк" и Керченский пролив: О чем допрашивали Порошенко в ГБР

Экс-президент заявил журналистам, что его допрос прямо связан с обысками в доме Гонтаревой.

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Пятый президент Украины, народный депутат от фракции “Европейская солидарность“ Петр Порошенко уверен, что его допрос в Государственном бюро расследований (ГБР) имеет прямое отношение к обыскам, проведенным в доме экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом он заявил журналистам после допроса в ГБР.

Я связываю сегодняшние события с обысками у бывшей главы Нацбанка госпожи Гонтаревой, сожжением машины, давлением на ее семью, - сказал Порошенко.

Он также подчеркнул, что считает интерес к нему со стороны правоохранителей политически мотивированным:

Мы стопроцентно правы. Национализация была элементом защиты от грабительских действий... Но почему-то в ГБР этим заниматься не хотят.

Также пятый президент Украины сообщил, что следователи интересовались его ролью вокруг инцидента в Керченском проливе:

Кроме того задавали вопрос по морякам, по делу Керченского пролива. Им недостаточно решения Международного трибунала, который четко признал правоту Украины в праве пользоваться украинским Керченским проливом и украинским Азовским морем и побережьем Мариуполя и Бердянска, - рассказал Порошенко.

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Также он выразил негодование в связи с тем, что суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины начать уголовное производство в связи с возможным нарушением закона Петром Порошенко и экс-министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным при подписании Минских соглашений.

Напомним, в пятницу, 13 сентября, Петр Порошенко наконец явился в ГБР. Предыдущее приглашение на допрос он проигнорировал.

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