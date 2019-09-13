В аннексированном Крыму детей учат основам военной службы

По словам прокурора АР Крыма Гюндуза Мамедова, РФ продолжает нарушать нормы международного права".

В прокуратуре заявили о том, что военное обучение детей является нарушением международного права ark.gp.gov.ua

В аннексированном Крыму РФ нарушает нормы международного права, обучая детей основам военной службы. Подготовка проводится в образовательных учреждениях и учебных заведениях.

Об этом сообщает пресс-служба.

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Детей и молодежь учат основам военных наук, пользованию огнестрельным оружием. Это нарушает нормы международного гуманитарного права, поэтому прокуратура АР Крым зарегистрировала производства по заявлению ОО Крымская правозащитная группа по ч 1 ст 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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“Военное обучение детей - это нарушение международного гуманитарного права. Прокуратура автономии расследует милитаризацию обучения на анексированном полуострове, как нарушение законов и обычаев войны“, - подчеркнул прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

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Напомним, ранее Зеленский говорил о необходимости санкций против РФ потому, что это налог ради мира. Зеленский заговорил о необходимости сохранения санкций против РФ.

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