В аннексированном Крыму детей учат основам военной службы
В аннексированном Крыму РФ нарушает нормы международного права, обучая детей основам военной службы. Подготовка проводится в образовательных учреждениях и учебных заведениях.
Об этом сообщает пресс-служба.
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Детей и молодежь учат основам военных наук, пользованию огнестрельным оружием. Это нарушает нормы международного гуманитарного права, поэтому прокуратура АР Крым зарегистрировала производства по заявлению ОО Крымская правозащитная группа по ч 1 ст 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
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“Военное обучение детей - это нарушение международного гуманитарного права. Прокуратура автономии расследует милитаризацию обучения на анексированном полуострове, как нарушение законов и обычаев войны“, - подчеркнул прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.
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Напомним, ранее Зеленский говорил о необходимости санкций против РФ потому, что это налог ради мира. Зеленский заговорил о необходимости сохранения санкций против РФ.
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Пишется и говорится В РОССИИ и НА УКРАИНЕ.
Хотя ты же в стране под ВНЕШНИМ УПРАВЛЕНИЕМ. В стране это громко сказано. В колонии США и залези в неё добровольно. Что говорится - "Не из породы а в породу".
Куда проще сдать страну под внешнее управление и тяФФкать из за спины "большого брата".
Бойся. Не спасёт тебя пиндосия от СУДЬБЫ