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В аннексированном Крыму детей учат основам военной службы

Комментариев: 18
По словам прокурора АР Крыма Гюндуза Мамедова, РФ продолжает нарушать нормы международного права".
В прокуратуре заявили о том, что военное обучение детей является нарушением международного права
В прокуратуре заявили о том, что военное обучение детей является нарушением международного права
ark.gp.gov.ua

В аннексированном Крыму РФ нарушает нормы международного права, обучая детей основам военной службы. Подготовка проводится в образовательных учреждениях и учебных заведениях.

Об этом сообщает пресс-служба.

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Детей и молодежь учат основам военных наук, пользованию огнестрельным оружием. Это нарушает нормы международного гуманитарного права, поэтому прокуратура АР Крым зарегистрировала производства по заявлению ОО Крымская правозащитная группа по ч 1 ст 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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“Военное обучение детей - это нарушение международного гуманитарного права. Прокуратура автономии расследует милитаризацию обучения на анексированном полуострове, как нарушение законов и обычаев войны“, -  подчеркнул прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

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Напомним, ранее Зеленский говорил о необходимости санкций против РФ потому, что это налог ради мира. Зеленский заговорил о необходимости сохранения санкций против РФ.

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Теги: Крым, военное дело, обучение, дети, прокуратура крыма
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Комментариев (18)
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ПНХ    13.09.2019, 14:37
Оценка:  -1
ПНХ
нвп (начальная военная подготовка) была во всех школах СССР. пацаны стреляли, автомат изучали, девки бинтовали. и это правильно было. хорошо, что и сейчас есть.
Woodbrother    13.09.2019, 14:05
Оценка:  -2
Woodbrother
Самый молодой рассейский оккупант был 14 летнего возраста. Официально призван через военкомат на брянске как доброволец и уничтожен в первом же бою нашим снайпером.. Самыйц молодой житель оккупированного Донбасса имел возраст 12 лет, когда пошел на службу рассейским террористам.
Woodbrother    13.09.2019, 14:07
Оценка:  -2
Woodbrother
Его уничтожили во время боя под Широкино. Это официально зафиксированные факты. Может кто на россии в еще меньшем возрасте на фронт рванул, пока не известно, но со временем гуано обязательно всплывет.
всем_пока    13.09.2019, 14:14
Оценка:  -1
всем_пока
Дурашка окраинский.
Пишется и говорится В РОССИИ и НА УКРАИНЕ.
Хотя ты же в стране под ВНЕШНИМ УПРАВЛЕНИЕМ. В стране это громко сказано. В колонии США и залези в неё добровольно. Что говорится - "Не из породы а в породу".
Woodbrother    13.09.2019, 14:42
Оценка:  0
Woodbrother
Не знаю, чо вы там себе на россии понавыдумывали, но согласно правил граматики пишется - на россии, на москве, на санкт-петербурге. Учитсь лапти, а то так дикарями и помрете.
сергей11    13.09.2019, 14:03
Оценка:  -1
сергей11
Готовят новое мясо взамен сирийского и донбасского фарша.
Антибес    13.09.2019, 13:54
Оценка:  -2
Антибес
Так и должно быть.Защищать свою Родину,Свободу и Независимость-святая обязанность каждого гражданина!
сергей11    13.09.2019, 14:04
Оценка:  -1
сергей11
И при чём здесь путинский милитаризм???
всем_пока    13.09.2019, 14:07
Оценка:  +1
всем_пока
....но это же сложно.
Куда проще сдать страну под внешнее управление и тяФФкать из за спины "большого брата".
VSHIVANKA    13.09.2019, 13:52
Оценка:  -1
VSHIVANKA
Лагерь юных "бандеровцев" на Западной Украине, в котором детей и подростков учат убивать из автомата Калашникова и воспитывают в расистском духе, оказался в фокусе ведущих западных СМИ.....
VSHIVANKA    13.09.2019, 13:52
Оценка:  -1
VSHIVANKA
О стреляющих школьниках из Украины, среди которых дети всего по 8 лет и девочки, рассказали по CNN, Euronews, в Washington Post.
VSHIVANKA    13.09.2019, 13:53
Оценка:  -1
VSHIVANKA
Видеорепортаж дополнили кадрами факельных шествий националистов и добавили, что военные лагеря молодых националистов спонсируют власти.
VSHIVANKA    13.09.2019, 13:53
Оценка:  -2
VSHIVANKA
В целом сюжет создает за рубежом имидж Украины как "нацистского государства", и показывают их уже не российские СМИ, а американские и европейские......
всем_пока    13.09.2019, 14:09
Оценка:  -1
всем_пока
....ну перестарась трохи. Хотели же угодить "большому брату" из пиндосии
Woodbrother    13.09.2019, 14:11
Оценка:  0
Woodbrother
ВШИВЫЙ - нацисты -это твои соотечественники рассиане. Н6ацисты - это те, кто лезит в чужую страну со своими порядкками, как Гитлер в 1939 году.
Кайдаш    13.09.2019, 13:48
Оценка:  -1
Кайдаш
Путенюгенд...
всем_пока    13.09.2019, 14:10
Оценка:  -1
всем_пока
....боишся Темнейшего!
Бойся. Не спасёт тебя пиндосия от СУДЬБЫ
Кайдаш    13.09.2019, 14:22
Оценка:  +3
Кайдаш
Крезанулся от боярышника? Окстись!
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