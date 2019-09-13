Мы не можем объявить войну РФ, - Турчинов

Экс-чиновник отметил, что Россия очень сильна в оборонном плане.

Экс-секретарь РНБО Александр Турчинов заявил, что Украина и сегодня не может объявить войну Российской Федерации, поскольку и противницы очень мощный оборонный потенциал.

Читай также: В День независимости Зеленский наградил более 100 человек

Об этом он заявил в эфире телеканала ATR, передает Цензор.НЕТ.

Турчинов акцентировал, что Россия имеет второй в мире ядерный потенциал и с легкостью захватила часть нашей территории. В свою очередь, Украина отказалась от ядерного оружия, "поэтому в вопросах стратегического вооружения нам нечего противопоставить РФ".

Помните, даже в пропагандистском фильме о том, как захватили Крым, Путин говорил, что если бы на помощь Украине пришли страны НАТО, он не исключает, что мог применить ядерное оружие. В прямом эфире президент России говорит, что он готов был пойти на такие разрушительные шаги, чтобы реализовать свою агрессивную имперско-реваншистскую политику! - подчеркнул Александр Турчинов.

Он также добавил, что России нужен был не только Крым, им нужна была вся Украина, и именно поэтому шестой год подряд против нас идет война.

Я в этой ситуации вижу один выход - укреплять наш силовой, в частности, военный потенциал. Наступит время, когда у России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза в конце его существования, и мы освободим не только Крым, - отметил он.

Читай также: В Госдуме РФ назвали ТОП-6 "врагов России"

Напомним, Турчинов раскритиковал граждан, голосовавших "за пророссийские силы". Турчинов считает, что "уже понятно, какие политические силы проходят в парламент".

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.