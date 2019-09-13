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Мы не можем объявить войну РФ, - Турчинов

Комментариев: 8
Экс-чиновник отметил, что Россия очень сильна в оборонном плане.
Турчинов рассказал о войне с РФ
Турчинов рассказал о войне с РФ
УНИАН

Экс-секретарь РНБО Александр Турчинов заявил, что Украина и сегодня не может объявить войну Российской Федерации, поскольку и противницы очень мощный оборонный потенциал. 

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Об этом он заявил в эфире телеканала ATR, передает Цензор.НЕТ.

Турчинов акцентировал, что Россия имеет второй в мире ядерный потенциал и с легкостью захватила часть нашей территории. В свою очередь, Украина отказалась от ядерного оружия, "поэтому в вопросах стратегического вооружения нам нечего противопоставить РФ".

Помните, даже в пропагандистском фильме о том, как захватили Крым, Путин говорил, что если бы на помощь Украине пришли страны НАТО, он не исключает, что мог применить ядерное оружие. В прямом эфире президент России говорит, что он готов был пойти на такие разрушительные шаги, чтобы реализовать свою агрессивную имперско-реваншистскую политику! - подчеркнул Александр Турчинов.

Он также добавил, что России нужен был не только Крым, им нужна была вся Украина, и именно поэтому шестой год подряд против нас идет война.

Я в этой ситуации вижу один выход - укреплять наш силовой, в частности, военный потенциал. Наступит время, когда у России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза в конце его существования, и мы освободим не только Крым, - отметил он.

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Напомним, Турчинов раскритиковал граждан, голосовавших "за пророссийские силы". Турчинов считает, что "уже понятно, какие политические силы проходят в парламент".

 

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Теги: Турчинов, РФ, война
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Комментариев (9)
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всем_пока    13.09.2019, 14:49
Оценка:  0
всем_пока
А.Турчинов запамятовал или слукавил, как истинный патриот страны
А ЗАЧЕМ НАМ МИР, В КОТОРОМ НЕ БУДЕТ РОССИИ?(В.В.Путин)
Скорее "второе пришествие И.Х. сбудется" нежели "Наступит время, когда у России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза в конце его существования".
ПНХ    13.09.2019, 14:45
Оценка:  +1
ПНХ
не, надо объявить и сразу сдаться. и все проблемы кончатся)))))
Антибес    13.09.2019, 14:28
Оценка:  0
Антибес
Что такое"турчинов"?
WTF2wtf    13.09.2019, 14:25
Оценка:  0
WTF2wtf
а этот трусливый пастор чего вылез?
fkrfyfan    13.09.2019, 14:10
Оценка:  +3
fkrfyfan
Боевой петушара прочирикал
VSHIVANKA    13.09.2019, 14:08
Оценка:  +2
VSHIVANKA
ДА ЛАДНО !!!
А ЩО ЦЭ ТАКЭ ?!
ШАРОВАРЫ ОБОСРАЛЫ ? ))))
T-REX2    13.09.2019, 14:06
Оценка:  +5
T-REX2
Куленепробиваемого Кроля надо было противопоставить
asfd0    13.09.2019, 14:03
Оценка:  +3
asfd0
У этого мудилы видать на долго пластинка заела )))))) Как же украинцы отдыхают сейчас от этих русофобских мразей, спасибо Зе!
Кайдаш    13.09.2019, 13:59
Оценка:  +5
Кайдаш
Пастор Турч зачирикал... Видать, к дождю..
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