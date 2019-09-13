Зеленский не звонит по поводу "чертей" - Баканов

Баканов и Зеленский часто говорят по телефону, но президент не спрашивал главу СБУ насчет "чертей".

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что часто говорит по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, но тот ни разу не звонил, чтобы спросить о каком-то “черте“. Об этом Баканов сказал в комментарии Украинской правде в пятницу 13 сентября.

Читай также: Баканов обещает сократить штат СБУ и поднять зарплаты

“Звонит часто, но относительно чертей он, в принципе, не звонил“, - ответил Баканов на вопрос, звонит ли Зеленский относительно “чертей“.

По словам Баканова, он доволен работой Зеленского за первые несколько месяцев президентства. В то же время, Баканов сказал, что сосредоточен на своей работе в СБУ.

Напомним, что 10 июля в Киевской области у президента произошел спор с секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком, во время которой Зеленский сказал: “Сейчас позвоню Баканову (руководителю СБУ) по поводу этого черта“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.