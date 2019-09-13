Зеленский хочет видеть миротворцев на украино-российской границе

А вот пускать миротворческую миссию на линию разграничения на Донбассе президент категорически против.

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Президент Украины Владимир Зеленский с осторожностью относится к идее развертывания на Донбассе миротворческой миссии. Об этом он заявил, выступая на международном форуме “Ялтинская Европейская Стратегия“ (YES) в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, он весьма опасается, что таким образом на Донбассе будет создан очередной “замороженный конфликт“:

Я не хочу, чтобы у нас с Донбассом был сценарий абхазский или было Приднестровье, когда миротворцы станут на контактной линии разграничения и уже никуда не пойдут, потому что их просто не могут пустить, - сказал он.

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Зеленский отметил, что сейчас ни он сам, ни украинская делегация на переговорах в Минске стараются не поднимать тему миротворцев. Тем не менее, президент видит один сценарий, при котором он приветствовал бы появление миротворческой миссии:

Я был бы доволен, если бы миротворцы были на границе Украины и России. Пожалуйста, туда мы их приглашаем и хотели бы помощь именно там. Там мы видим миротворческую миссию, - заявил глава украинского государства.

Напомним, в пятницу, 13 сентября, Зеленский принял участие в саммите YES. Журналисты bigmir.net собрали самые важные цитаты президента Украины.

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