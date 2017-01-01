Дочь Суркиса на день рождения подарила ему подарок на 2 млн грн

Нардеп задекларировал подарок дочери.

Народный депутат Украины от ОПЗЖ Григорий Суркис задекларировал ценный подарок, который ему подарила дочь на юбилей. Об этом свидетельствуют данные в декларации нардепа.

Читай также: Суркис: Мы уже столько терпели, надо еще немножко потерпеть

Известно, что подарок, стоимостью 2 миллиона гривен подарила Суркису некая Светлана Григорьевна Суркис. Именно так зовут 47-летнюю дочь народного избранника.

Григорий Суркис не указал, какой именно получил в подарок. Между тем, указано, что его стоимость - 2140532 гривен.

Читай также: Суркис: Я неоднократно просил у Михайличенко прощения

Согласно декларации, подарок был в неденежной форме.

Суркис сообщил о изменениях в своих состояниях 12 сентября. Однако в декларации указано, что нардеп получил подарок именно 4 сентября. Именно в этот день он отмечает свой день рождения.

Напомним, на празднике Суркиса заметили Авакова, Луценко, Гройсмана и Баканова з дорогими подарками. Журналисты заметили среди гостей Суркиса много известных политиков.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.