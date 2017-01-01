Местные выборы могут провести в апреле 2020 года – Верещук

Нардеп Ирина Верещук заявила о том, что местные выборы могут состояться не раньше апреля.

Народный депутат от партии Слуга народа прокомментировала вопрос даты проведения местных выборов. Об этом она сообщила в комментарии Цензор.

По мнению Верещук, выборы в Киеве не могут быть проведены без Закона о столице.

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“Относительно местных выборов - могу вас заверить, их не проведут, если мы говорим о Киеве, до тех пор, пока новый закон о столице не будет принят, а также не будут приняты изменения в законодательство, касающиеся децентрализации и объединенных территориальных общин“, - отметила она.

По словам нардепа, местные выборы в этом году провести не получится. Причина – необходимо внести изменения в Конституацию.

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“Потому что это изменения в Конституцию, это важно, и их нужно проводить через две сессии, а затем мы уже в феврале можем рассматривать. Самый быстрый срок, о котором мы можем говорить - это апрель. Это по лучшим показателям. Если будет принят в декабре закон о столице, это по самыми быстрым показателям, то только после принятия такого закона“, - подчеркнула она.

Ранее сообщалось о том, что Верховная Рада уволила весь состав ЦИК. “За” роспуск ЦИК проголосовал 341 народный депутат. Проект приняли в целом.

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