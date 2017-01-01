"Слуга народа" уже нашла 35 претендентов в члены ЦИК

Фамилий во фракции не называют и пока не знают, какие еще фракции смогут делегировать своих людей.

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У фракции "Слуга народа" уже есть список из 35 претендентов на должности членов Центральной избирательной комиссии, short-list ещё не сформирован, сообщил глава фракции Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы понимали, что рано или поздно ЦИК будет перезагружена. И у нас был длительный процесс рекрутинга", - отметил он.

"У нас сейчас есть 35 кандидатов, кажется, из которых нужно сделать short-list, чтобы люди выглядели нормально с профессиональной точки зрения, с общественной точки зрения, которые могут нормально защищать интересы избирателей", - сказал Арахамия.

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Он отказался называть фамилии из этого списка, вместе с тем сообщил, что среди них нет действующих народных депутатов.

Глава фракции отметил, что при квотном принципе распределения нового состава ЦИК большинство членов будет делегировано "Слугой народа".

Отвечая на вопрос, получат ли места в ЦИК для представителей от фракций, которые не поддержали отставку предыдущего состава ЦИК, Арахамию сказал: "Вы имеет в виду "Голос" и "ЕС"? Не знаю, кто будет принимать это решение. Если бы спросили лично меня, я бы дал "Голосу".

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При этом отвечая на уточняющий вопрос в этом контексте о "Евросолидарности", глава фракции добавил: "А у них и сейчас 8 или 10 или сколько там? Может и "ЕС" (надо дать квоту - ред.). Я просто не знаю правил".

Ранее в пятницу Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов Центризбиркома.

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