Украина передала России списки для нового обмена пленными

Содержание списков пока остается неизвестным.

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Украинская сторона уже подготовила и передала списки удерживаемых в России украинских граждан, которых Украина хотела бы обменять. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, пишет "Интерфакс-Украина".

Списки граждан Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали, - заявила правозащитница.

Напомним, Зеленский обещал новый этап обмена пленными между Украиной и Россией. Списки уже готовятся, но сроки пока президент не назвал.

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