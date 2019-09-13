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Украина передала России списки для нового обмена пленными

Комментариев: 1
Содержание списков пока остается неизвестным.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова
Украинский омбудсмен Людмила Денисова
krymr.com

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Украинская сторона уже подготовила и передала списки удерживаемых в России украинских граждан, которых Украина хотела бы обменять. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, пишет "Интерфакс-Украина".

Списки граждан Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали, - заявила правозащитница.

Напомним, Зеленский обещал новый этап обмена пленными между Украиной и Россией. Списки уже готовятся, но сроки пока президент не назвал.

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Теги: Денисова, обмен пленными, списки пленных
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Комментариев (1)
всем_пока    13.09.2019, 14:37
Оценка:  0
всем_пока
Людмила Денисовна, а списки граждан Росси, которые "находятся в полоне" на Украине Вы так же подготовили и передали?
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