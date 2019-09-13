Коломойский пришел на форум YES после ухода Зеленского

Игорь Коломойский утверждает, что он не может появляться там, где присутствует глава государства.

Бизнесмен Игорь Коломойский впервые пришел на ежегодный международный форум Ялтинская европейская стратегия YES-2019. Он появился на мероприятии, после того как его покинул президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает LB.ua в пятницу, 13 сентября.

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На вопрос корреспондента, почему его не было с утра, когда выступал президент, Коломойский ответил так: “Я не могу появляться там, где есть Зеленский. Мне [он] приятен, но, может, я ему неприятен“.

Коломойский также рассказал, что встреча с Зеленским в Офисе президента состоялась не по его инициативе. “Пригласили“, – сказал олигарх.

По его словам, на этой встрече не обсуждались дела парламента.

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Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, о чем шла речь на встрече с Коломойским. Так, они обсуждали цены на коммунальные услуги, а также Центрэнерго.

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