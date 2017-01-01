Кремль просит не торопиться с новым обменом пленными

Россия не готова очень быстро осуществить новый обмен удерживаемыми лицами с Украиной.

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В Кремле не исключают возможность нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной, однако это потребует “кропотливой и растянутой по времени работы“, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина“.

“Это требует начала нового процесса, обмена мнениями, очень кропотливой и наверняка растянутой по времени работы. Никто априори возможность и целесообразность такого процесса не исключает, поэтому это вопрос двусторонних контактов“, - сказал Песков журналистам.

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Он отметил, что Кремлю “гораздо больше импонируют слова, которые мы слышали из Киева о том, что там готовится детальная дорожная карта по выполнению обязательств украинской стороны по имплементации Минских договоренностей“.

Президент Владимир Зеленский ранее в пятницу заявил, что украинская сторона готовит новые списки на следующий этап обмена с Россией удерживаемых лиц.

Также Украина передала России новый список пленных украинцев на обмен.

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