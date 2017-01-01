Зеленский поблагодарил Трампа за разблокирование военной помощи для Украины

Президент также выразил надежду лично встретиться с американским коллегой в ближайшее время.

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты Америки за решение разблокировать военную помощь для Украины. Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на международном форуме “Ялтинская Европейская Стратегия“ (YES) в Киеве, пишет президентский интернет-портал.

Я хочу поблагодарить США за постоянную поддержку Украины, нашего суверенитета, нашей территориальной целостности, – сказал Глава государства.

По словам Зеленского, у него уже состоялось несколько разговоров с Президентом США Дональдом Трампом:

Он меня постоянно поздравлял с определенными победами. Затем, вы слышали, Соединенные Штаты временно заблокировали нам военную помощь в размере 250 миллионов долларов. Но мы никак не реагировали, пока у нас не было другого результата. Сейчас могу сказать, что у нас прекрасные отношения с США, потому что теперь вместо заблокированных 250 у нас будет 140 и 250. Поэтому я думаю, что мы действительно движемся в правильном направлении и у нас правильные отношения с нашим стратегическим партнером – Соединенными Штатами Америки. Я благодарен им за помощь, – заявил Владимир Зеленский.

Также Президент Украины выразил надежду, что сможет лично встретиться с Дональдом Трампом в ближайшее время – в сентябре.

Напомним, Трамп разблокировал военную помощь Киеву после угрозы поправки от Конгресса. Американские парламентарии грозились ограничить возможность его вмешательства в оборону США.

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