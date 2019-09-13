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Пожар в Токио Стар: Арестована администратор, она проведет месяц в СИЗО

Комментариев: 2
Администратора гостиницы Токио Стар Ирину Паровик на месяц отправили в СИЗО.
Подозреваемая Ирина Паровик
Подозреваемая Ирина Паровик
Пушкинская

Администратора гостиницы Токио Стар Ирину Паровик также подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, в результате чего в огне погибли 9 человек. Об этом сообщает местное издание Пушкинская.

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Адвокат администратора попросил на суде допросить мастера по ремонту стиральных машин, который мог бы подтвердить исправность техники в прачечной. Однако судья Вадим Иванчук отказал в допросе. Адвокат Игорь Елуашвили объявил отвод судье.

Я никогда не занималась технической частью отеля. Это не мои функции абсолютно. Я контролировала чистоту и порядок в отеле, - заявила подозреваемая

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Судья Иванчук отправил Паровик в СИЗО до 18 октября 2019 года - то есть до конца сроков досудебного расследования. Адвокат заявил, что обратится в апелляционный суд.

Напомним, стало известно, почему загорелся одесский Токио Стар. В отеле была чрезмерная нагрузка на электросети, из-за чего произошло короткое замыкание проводки.

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Теги: Токио стар, ирина паровик, арест
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Комментариев (2)
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vlad006    13.09.2019, 15:13
Оценка:  +1
vlad006
нашлась коза отпущения
tetyalissa    13.09.2019, 15:45
Оценка:  0
tetyalissa
\\\\\\\\\\\ Вот и"стрелочнца" нашлась , а хозяин на воле....////////////
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